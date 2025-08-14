Основные аккорды на гитаре для начинающих

Небольшой перебор по струнам — и началась магия. Творить ее хотят многие, поэтому гитара притягивает огромное число музыкантов. Самое время прочитать наш текст, взять инструмент и в итоге сыграть любимую песню. Материал ориентирован на начинающих гитаристов: вы узнаете, что такое аккорды, как правильно ставить руку на гитару, как читать аппликатуры.

© Rolf W. Hapke/CHROMORANGE/www.globallookpress.com

Как правильно ставить руки на гитару

Перед тем как попробовать сыграть по аккордам «Звезду по имени Солнце» или «Куклу колдуна», начинающему нужно сначала научиться правильно располагать руки на гитаре. Инструкция дана для тех, кто будет держать гриф и играть аккорды левой рукой.

• Начинающему гитаристу не нужно крепко вжиматься в инструмент. Постарайтесь расслабить руку, чтобы играть аккорды. Да и в целом подходите к игре как к удовольствию, а не испытанию.

• Когда пробуете играть аккорды, придерживайте большим пальцем заднюю часть грифа. Не опирайтесь на гитару.

• Остальные пальцы располагаются напротив струн.

• С первой попытки мало у кого получается перебирать струны для аккорда так, чтобы звук извлекался качественно. Не переживайте, для начинающего гитариста это нормально. Тренируйтесь. Здесь вам должны помочь усидчивость и опыт.

© Freepik

• Пальцы будут болеть, когда вы попробуете зажимать аккорд. Готовьтесь к этой неприятной части. Но путь до гитарного мастерства тернист, никто не рождается Стиви Ваем. Через какое-то время игры кожа сотрется, возникнут небольшие мозоли. Но потом и эта неприятность исчезнет. При этом кончики пальцев огрубеют и играть аккорды на гитаре станет проще.

• Не прижимайте струны изо всех сил, чтобы звук извлекался хорошо. Важно найти баланс, который также придет с опытом. Постарайтесь максимально расслабиться, когда играете на инструменте.

• При переборе струн не зажимайте их. Если, конечно, такая техника не задействована в аккорде, но это уже для мастеров.

• Не торопитесь. Важно научиться играть один аккорд, потом другой, третий и так далее. Уже когда сможете уверенно зажимать простые аккорды, можно оттачивать скоростное исполнение.

Руку поставили — теперь черед знакомиться с аккордами.

© Racool_studio/freepik

Что такое аккорды на гитаре

Изучаем аккорды для гитары для начинающих с нуля.

Аккорд — это сочетание трех или более разных звуков, которые извлекаются одновременно. Дернули струну — услышали звук. Теперь зажмите любую струну на грифе гитары — звучит нечто другое. Соответственно, когда вы расставляете пальцы на грифе и зажимаете разные участки, то получаются другие звуки.

Чаще всего аккорды состоят из трезвучий. То есть в этот момент три пальца зажимают три разные струны для аккорда. Если хотите сыграть грустную песню, то нужны минорные аккорды. Для веселых понадобятся мажорные. На деле все гораздо сложнее, но здесь мы пока постигаем основы.

Также есть аккорды баррэ, когда одним пальцем схватываются сразу несколько струн разом. Для новичка такой аккорд — один из самых непростых. Советуем не браться за баррэ, пока не освоите основные аккорды. Сначала просто попробуйте зажимать сразу несколько струн на ладу и добиваться максимального благозвучия.

© Greg Sorber/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com

Как читать схемы аппликатур

Начинающему музыканту необходимо уметь правильно читать аппликатуры. Для этого необязательно знать ноты. Все достаточно просто.

Схема представляет собой гриф гитары в миниатюре. На ней изображаются один или несколько ладов. Все зависит от сложности аккорда. Представьте, что перед вами стоит гитара. На самой верхней части располагается голова со струнами. Под ней начинаются лады. Посмотрите на первый лад в таком ракурсе: так же выглядят лады на схеме с аппликатурами.

Шесть вертикальных линий — это струны. Самая крайняя левая линия — шестая струна, а самая правая обозначает первую.

По горизонтали размечены лады. Рядом с ними указываются числа, которые зажимаются для аккорда гитары. Однако если на аппликатуре нет этого обозначения, значит речь идет о первых шести ладах. Цифры же, которые ставят на ладах, обозначают места, где нужно ставить руку для аккорда гитары.

1 — указательный 2 — средний 3 — безымянный 4 — мизинец

Если видите белую точку, указанную на струне, значит, она также задействована в композиции, но ее играть не надо. Буквами обозначают ноты, однако это уже продвинутый уровень.

Сначала выучим простейшие аккорды на гитаре.

Аккорд Am

© Звук

Чтобы сыграть этот аккорд гитары, указательным пальцем начинайте зажимать вторую струну первого лада. Средний помещаем на четвертую струну второго лада. Безымянный кладется на третью струну второго лада. Пятая и шестая струна должны быть открыты. При переборе их трогать не нужно.

Аккорд E

© Звук

Для этого популярного аккорда подушечка указательного пальца зажимает третью струну первого лада. Средний и безымянный становятся на пятую и четвертую струны второго лада соответственно. Шестую струну не используем.

Как вы уже могли понять, постановка аккордов Am и E похожая. Потренируйтесь играть их друг за другом, когда набьете руку.

Аккорд Em

© Звук

Еще один простой аккорд на гитаре для начинающего музыканта, чтобы отточить предыдущие. Последовательность следующая: безымянный фиксируем на четвертой струне второго лада. Пятую струну второго лада занимает средний палец. Остальные струны должны быть открыты. Теперь вы знаете новый аккорд гитары!

Аккорд A7

© Звук

Последовательность: указательный ставим на четвертую струну второго лада гитары, а средний на вторую того же лада. Теперь попробуйте его играть и послушайте, как он звучит.

Аккорд A

© Звук

В этом аккорде пальцы становятся на манер трехэтажного домика: все располагается на втором ладу. Указательным зажимаем четвертую струну, средним — третью, а безымянным — вторую.

Аккорд Dm

© Звук

Теперь чуть более сложный аккорд. Первая струна под указательным на первом ладу. Средний палец ставится на третью струну второго лада. Подушечкой безымянного зажимаем вторую струну на третьем ладу.

Первые четыре популярных аккорда выучены! Теперь начинающему гитаристу можно устраивать дворовые любительские концерты. Но путь к освоению гитары еще очень долог.

Аккорд C

© Звук

Последовательность вот такая: указательный ставим на вторую струну первого лада для аккорда. Средний палец фиксируем на четвертой струне второго лада. Безымянный ложится на пятую струну третьего лада. Кажется, что непросто, но на самом деле не страшно.

Аккорд D

© Звук

Третья струна второго лада под властью указательного перстня. Средний уже на первой струне все того же второго лада. Безымянный на второй струне третьего лада. Аккорд гитары выучен.

Зная перечисленные аккорды, вы теперь сможете сыграть хит «Юность» группы Dabro. Используются аккорды C, D, Em.

Аккорд E7

© Звук

Вот еще один простенький аккорд. Зажмите третью струну на первом ладу. Средний палец ставим на пятую струну второго лада.

Аккорд G

© Звук

Теперь для аккорда в ход пойдут сразу четыре пальца. Указательный на пятой струне второго лада. Средний кладем на шестую струну третьего лада. Безымянный ставим на вторую струну третьего лада. Время тренировки мизинца: его располагаем на первой струне третьего лада. Да, сложно, но мы верим в вас.

Теперь вы можете сыграть композицию «Звезда по имени Солнце» группы «Кино». В песне используются аккорды Am, C, Dm и G.

Это были базовые аккорды для начинающих, теперь продвинутый уровень.

Аккорд F

© Звук

Все, этот час настал — берем баррэ. Указательный палец мощно, но не слишком зажимает весь первый лад. Средний встает на третью струну второго. Безымянный уходит на пятую струну третьего лада. Мизинец же старательно тянется на тот же лад, но на четвертую струну. Вот такая йога для руки начинающего гитариста.

Аккорд Bm

© Звук

Продолжаем тренировать баррэ. Звучать чисто с первого раза он точно не будет, практикуйтесь. Сделать это можно, сыграв танцевальную классику.

В этот раз ставим его на втором ладу. Средним уходим на вторую струну третьего лада. Безымянным — на четвертый лад и четвертую струну. Мизинцем вы должны схватить третью струну четвертого лада.

Теперь вы можете активно тренироваться. Кто знает, может, вы станете великим гитаристом, о котором мы напишем еще много материалов.

Разновидности альбомов: что такое EP, LP и микстейп