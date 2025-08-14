От камней и палок к постмодерну: история музыки

Когда же на самом деле зародилась музыка и в каком году? Когда было написано первое музыкальное произведение? Этими вопросами люди задаются с незапамятных времен. Многие исследователи в области истории музыки строят догадки и предположения, но до сих пор ни даты, ни точного места не удалось обнаружить.

Известно, что музыка появилась вместе с человеком, а это произошло почти 2,8 млн лет назад. Неудивительно, что древние артефакты, фиксирующие упоминания о первых музыкальных опытах, до наших дней не сохранились. В некоторых версиях ученые предполагают, что музыка появилась в Африке. Есть также приверженцы религиозных и мифологических теорий. Неопределенность этого вопроса только усиливает интерес к теме, поэтому мы тоже решили разобраться и понять, как могла появиться музыка и как она стала такой, какая она есть сегодня.

Доисторический период

Принято считать, что современный человек сформировался примерно 160 000 лет назад на африканских землях, после чего понадобилось еще 110 000 лет, чтобы люди смогли заселить все пригодные для жизни континенты. В новых местах первые люди продолжали развивать музыку, которую они принесли в первобытной форме от своих предков. Доисторический период не сохранил ни одного письменного упоминания о музыке. Считается, что основная форма музыкального искусства в те времена — устная традиция, по типу фольклора. Первым музыкальным инструментом в истории стал человеческий голос. Звуки, издаваемые человеком, стали складываться в первые мелодии. Изначально музыка играла роль бытового плана, она помогала усмирить животное или в некоторых случаях другого человека. Вскоре люди смогли создать первый прототип музыкального инструмента — флейту, которая больше напоминала свисток с несколькими отверстиями для пальцев. Древний инструмент смогли обнаружить на раскопках в Германии. Археологи установили, что флейта принадлежит периоду 35-40 тысяч лет до нашей эры.

Древние времена

Как только музыку стали фиксировать на носителях вроде пергамента или глиняных дощечек, произошла своего рода музыкальная реформа. Переход от устной музыкальной традиции к письменной ознаменовал переход к новой эре. Важно понимать, что чуть ли не каждый музыкальный звук в это время пропитан религиозностью. Сила музыкального искусства была соразмерна божественной, а основными музыкантами того периода являлись жрецы и пророки. Первый источник, содержащий в себе музыкальное произведение, датируется 2000 годом до нашей эры. Это древняя мелодия, зафиксированная на клинописной дощечке шумеров в Месопотамии. Древний Египет, Древняя Греция, Древняя Индия, Древний Китай и другие народности оставили после себя огромное количество музыкальных памятников: записи старинных народных песен, разнообразие инструментов, имена мастеров музыки.

Античность

Симон Вуэ, «Полигимния, муза красноречия», 1650 год

Античная культура заложила основы мироздания, на которые по сей день опирается современное общество. Важное отличие от предыдущих эпох заключается в том, что здесь происходит разделение на физический и духовный труд. Произведения создавались не для того, чтобы сопровождать физическую работу или ритуальные обряды, их роль была связана с эстетическим и духовным смыслами. Отсюда следует, что с этого момента можно говорить о музыке как о полноценном искусстве.

В эпоху античности было создано огромное количество музыкальных инструментов, среди которых кифара, лира, флейта Пана, авлос и гидравлий, предшественник органа. Эти инструменты считаются давними родственниками современных инструментов. Музыка занимала важное место в жизни античного театра; она сопровождала важные мероприятия, танцы, пиры, спортивные состязания и богослужения. Это подтверждается в литературных источниках, изображениях на живописных полотнах, барельефах и скульптурах, сохранившихся с древнегреческой эпохи.

Основы музыкальной грамоты и теории также были заложены древними греками. Удивительно, что сегодня мы знаем очень много о культуре античности, но при этом ни одного источника не сохранилось. Все знания, на которые опираются наши современники, основаны лишь на описаниях в работах греческих и римских мыслителей. Поэтому остается лишь догадываться, как же на самом деле звучала античная музыка в ее аутентичном виде.

Средневековье

Статуя Гвидо Аретинского во Флоренции

Средневековье — период с V по XV век. Это время, которое сохранило для нас античные взгляды на мир и построило свои новые. Немецкий ученый и поэт Уланд назвал эту пору тысячелетней ночью истории, но ночь эта сияла звездами. С музыкой в Средние века оказалось не так просто. Две стороны одной медали: религиозная музыка с ее четкими устоями, догматами, григорианским хоралом и народная музыка, гонимая государством и церковью. Обе эти стороны получили интенсивное развитие.

В церковной музыке господствовала четкая регламентированная система, основанная на диатонических ладах (григорианское пение). Эта система объединяла речитацию и пение мелодий в одноголосной форме. Впоследствии, на переходе от 1-го ко 2-му тысячелетию, получает свое развитие и полифония. Первым полифоническим жанром церковной музыки принято считать органум.

В этот период сформировалась нотация. Ее создателем был Гвидо Аретинский. Вместе с церковной музыкой появились новые жанры: мотет, хорал, кондак, органум и позднее — месса. Светская и народная музыка тоже привнесла новые инструментальные и вокальные жанры: кансоны, альбы, тесоны, сервенты, пастуреллы, баллады, рондо. Основными светскими музыкантами были трубадуры, труверы и позднее миннезингеры — певцы и поэты. В своих произведениях они пели о прекрасных дамах и рыцарской чести. Расширяется и инструментарий: арфы, первые скрипки, лютни, бубны, трубы и др.

Эпоха Возрождения

Итальянский композитор Джованни Пьерлуиджи да Палестрина

Это период, который находится между Средневековьем и Новым временем. В эпоху Ренессанса возрождается интерес к античности. Гуманизм становится главной идеей. Новое мировоззрение повлияло на ощущение места музыки в жизни. Раскрепощение творческих сил, уход от средневековой строгости и развитие индивидуализма в творчестве музыкантов рождают новое понятие — «композитор».

Основными композиторами того периода были первоклассные полифонисты Жоскен, Окегем, Обрехт, Вилларт, Лассо, Палестрина и др. Их произведения признаны эталонной классикой Возрождения. Попытки сгладить углы и строгость привели к взаимопроникновению приемов церковной и светской музыки.

Появляется огромное количество музыкантов-любителей. Звуки музыки были всюду: на улицах, в замках, на торжественных мероприятиях, на церковных службах, в театрах, на концертах. Главными жанрами возрождения становятся мадригал (светский) и месса (церковный). Клавесин, клавикорд, чембала, виолы — эти инструменты были созданы в эпоху Возрождения, но настоящий расцвет их наступил позже.

Барокко

Итальянский композитор Доменико Скарлатти

Бах, Гендель, Вивальди, Монтеверди, Люлли, Корелли, Перголези, Скарлатти — гиганты композиторской мысли, чьи произведения хорошо знают даже неискушенные слушатели. Все эти композиторы жили в эпоху барокко. Именно в эту пору полифоническая эра достигает своего пика. Высшая музыкальная форма — фуга. В стиле есть четкое разделение музыки на театральную, камерную, концертную и церковную.

Здесь же происходит и кардинальное обновление инструментария. Лютни, виолы, теорбы вытесняются принципиально новыми инструментами, обладавшими лучшим комплексом технических и выразительных возможностей. Скрипки, виолончели, клавесины, органы — эти инструменты образуют совершенно новый тембровый окрас музыкальной эстетики. Спектр звучания расширился, а музыка обрела независимость от поэтического текста и освободилась от многовекового служения слову.

Классицизм

Немецкий композитор Людвиг ван Бетховен

Это направление в музыке зародилось под влиянием эпохи Просвещения, которая привнесла в мир новые эстетические представления и порядки. На смену пышности, «вычурности», завитков и украшений пришел стиль, основы которого уходят в рациональность и логику. В это время главными музыкальными жанрами стали соната, симфония, концерт. Музыке классицизма присущи логичность мышления, гармония и ясность формы. Именно в эту эпоху Бетховен написал свою 9-ю симфонию, а Моцарт подарил миру одно из своих самых знаменитых произведений — «Реквием».

Романтизм

Австрийский композитор Франц Шуберт

В этом направлении на первый план в качестве основного образа выходит лирический герой с его переживаниями и чувствами. Ранний романтизм пока еще связан с классицизмом. Его выдающиеся представители — Шуберт, Вебер, Паганини, Россини и др. Среди композиторов зрелого романтизма — Шуман, Шопен, Лист, Берлиоз, Алькан. Поздний период представлен творчеством Вагнера, Брамса, Брукнера, Малера, Рихарда Штрауса. Музыка этого времени насыщена контрастами, темы любви и смерти сталкиваются в напряженной борьбе, инструменты оркестра играют виртуозные партии.

Каждый композитор писал о чем-то своем, часто личном: неразделенная любовь, трагическая судьба, невысказанные чувства или потеря близкого человека. Эти темы были наиболее близки представителям эпохи романтизма. В русской музыке этот период пришелся на XIX век. Ранними «романтиками» в это время были Варламов, Алябьев, Верстовский, Гурилев, а «солнцем русской музыки» в эту эпоху стал композитор Михаил Глинка и его опера «Жизнь за царя».

Музыка XX века

Circle Six Orchestra

Самое точное слово для описания этого времени — «многостильность». Стремительно меняющееся время, где каждое десятилетие — это небывалый новый виток. Век индустриализации, мировых войн, кризисов и перестроек, технологических открытий и холодных как лед межгосударственных отношений. Все это не могло не отразиться на музыкальной культуре.

Искусство этого времени — острая реакция на происходящее. Возникновение импрессионизма, футуризма, веризма, экспрессионизма, постмодернизма, минимализма и множества субстилей произошло в XX веке. Грубо говоря, музыканты в это время разделились на два лагеря. Были приверженцы традиционной музыкальной эстетики и, наоборот, сторонники новых течений. В 30-х годах произошел расцвет джаза. С появлением компьютера и звуки электронной музыки включились в историю. Первые рейв-вечеринки, легендарные клубы электронной музыки, аналоговые синтезаторы.

Современная музыка

Какая же современная музыкальная культура на самом деле? Это культура, которая существует здесь и сейчас. Мы с вами живем в эпоху постмодерна, а некоторые уходят дальше, называя все происходящее метамодерном. И тому и другому термину есть место в нашем мире. Академическое искусство явно переживает свой кризис, электронная и популярная музыка тоже не являются чем-то стабильным. Ясно одно: люди по-прежнему увлекаются этим искусством с большим интересом, они его создают, воспроизводят, играют. Музыка живет вокруг нас, внутри нас и никуда не исчезает.

Текст: Наталья Курбанова

