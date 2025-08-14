Структура песни: из чего состоит трек

Многие любят слушать песни, но мало кто задумывается о структуре любимых композиций. А в ней, как и в человеке, целая система из костей и несущих конструкций. В этой статье мы рассмотрим основные элементы песни и их роль в создании целостного музыкального произведения.

Что такое структура песни

Вступительная часть (Intro)

Это вступление, которое предваряет основной массив трека. Интро часто содержит элементы, которые затем расцветают в мелодии, создавая неповторимую атмосферу. Оно словно приглашает слушателя погрузиться в музыку, предвкушая встречу с главной темой.

Куплет (Verse)

Куплет — это часть песни, где есть одна группа стихов и мелодия. Он повторяется в композиции, словно заклинание, вбирая в себя различные оттенки эмоций. Куплет — фундамент многих музыкальных произведений. Часто он идет рука об руку с припевом, создавая смысловую основу произведения. Куплетная форма построения композиции встречается в различных жанрах музыки, придавая каждому произведению уникальное звучание.

Прехорус (Pre-chorus)

Прехорус — это предвестник припева, его предчувствие. Он, как предрассветная дымка, повторяет мелодию главного момента песни, но уже с другим текстом. Прехорус создает атмосферу ожидания, накапливает энергию, чтобы затем взорваться мощью припева.

Чаще всего прехорус повторяет музыкальный мотив припева, но имеет отличный от него текст. Прехорус используют для того, чтобы создать ощущение ожидания, напряжения перед кульминацией песни.

Припев (Chorus)

Припев — это самая мощная часть песни, пульсирующая после каждого куплета. Он заключает в себе суть композиции, ее эмоциональный центр. Припев может быть исполнен одним голосом или несколькими. Он связывает разные части песни, как нити, сплетая их в единое полотно. Припев также может содержать элементы, которые связывают части композиции.

Бывают ли композиции без припева? Да, но мы исследуем в материале классические формы построения композиции.

Постхорус (Post-chorus) или тэг (Tag)

Это термин, который используется в музыке для обозначения куска песни, который следует за припевом и повторяется несколько раз. Это не обязательный элемент песни, но он часто применяется в современных композициях.

Можно сказать, это штрих, который призван усилить его эмоциональное воздействие. Подчеркнуть ключевые моменты, создавая запоминающийся звуковой образ. Постхорус может служить мостом между припевом и следующим куплетом, объединяя разные части композиции. Однако его использование зависит от стиля музыки, авторских предпочтений и концепции конкретного произведения.

Проигрыш (Middle 8)

Не антоним выигрышу! В песне это музыкальная интерлюдия, которая обычно следует за куплетом или припевом и служит для создания паузы или перехода к следующей части композиции. Проигрыш может быть инструментальным или включать в себя вокал.

Основная цель проигрыша — добавить динамику и разнообразие в структуру. Проигрыш может быть использован для подчеркивания определенной эмоции или настроения, которое хочет передать автор композиции. Проигрыш может быть коротким или длинным, простым или сложным, в зависимости от стиля музыки и замысла автора.

Аутро (Outro)

Это элегантное завершение песни, ее последний аккорд. Он следует за последним припевом или куплетом, представляя собой короткую музыкальную фразу или новую секцию. Аутро может быть инструментальным или включать вокал, его цель — оставить у слушателя приятное послевкусие, создать запоминающийся звуковой образ. Однако его использование зависит от предпочтений музыканта.

Электроника

Вступительный бит (intro beat)

Это начальная музыкальная фраза или секция, которая обычно предшествует первому куплету и нужна диджеям для привлечения внимания слушателей и создания атмосферы трека.

Вступительный бит может содержать элементы, которые будут повторяться или развиваться в последующих частях песни. Цель — задать тон и настроение всей композиции, расшевелить людей на танцполе и создать ожидание того, что будет дальше.

Вступительный бит может быть коротким или длинным, простым или сложным, в зависимости от стиля музыки и замысла автора. Он может включать в себя повторение одной или нескольких музыкальных фраз, импровизацию или экспериментирование с различными звуками и эффектами.

Брейкдаун (breakdown)

Довольно короткая музыкальная фраза или секция, которая обычно используется для создания паузы или перехода к следующей части трека.

Брейкдаун часто бывает тяжелым и брутальным, вызывая у людей ритмичные телодвижения в такт музыке. Темп брейкдауна обычно составляет 65−70 ударов в минуту, но может варьироваться.

Билд-ап (build-up)

Билд-ап часто используется для создания напряжения или ожидания перед ключевым моментом песни, таким как припев или кульминация. Он может начинаться медленно и постепенно нарастать до пика, создавая ощущение движения и развития. Он может включать в себя различные элементы, такие как нарастающие аккорды, ритмические фигуры, мелодические линии или вокальные партии.

Дроп (drop)

Ключевой момент трека, когда происходит резкое изменение музыкального материала, обычно связанное с увеличением интенсивности или сложности. Это могут быть введение нового инструмента, изменение темпа, громкости и тональности или введение новой мелодии или гармонии. Дроп часто используется для создания кульминации или особого эффекта. Он может быть внезапным и неожиданным или же предвосхищаться постепенным нарастанием интенсивности, как в случае с билд-апом.

Средний брейк (middle break)

Короткая музыкальная фраза или секция, которая обычно следует за первым припевом и служит для создания паузы или перехода к следующему куплету. Средний брейк может быть инструментальным или включать в себя вокал. Он может содержать элементы, которые будут развиваться в последующих частях песни, такие как рифма, ритм или мелодия.

Второй дроп (Second Drop)

То же самое, что и просто дроп, но с новыми элементами. Дабы разнообразить звук в ушах слушателя.

Заключительный бит (outro beat)

Это элегантный финал, последний аккорд песни. Он следует за последним припевом или куплетом, завершая композицию. Финальный бит может быть инструментальным или включать вокал, он может содержать элементы, представленные ранее, или быть совершенно новым. Его цель — оставить у слушателя приятное послевкусие, создать запоминающийся звуковой образ.

Структура текста песни на примере композиции «Группа крови» группы «Кино»

Интро — длится примерно до 46-й секунды.

Куплет 1:

Теплое место, но улицы ждут

Отпечатков наших ног.

Звездная пыль на сапогах,

Мягкое кресло, клетчатый плед,

Не нажатый вовремя курок,

Солнечный день в ослепительных снах.

Припев:

Группа крови на рукаве,

Мой порядковый номер на рукаве,

Пожелай мне удачи в бою, пожелай мне

Не остаться в этой траве,

Не остаться в этой траве,

Пожелай мне удачи, пожелай мне удачи.

Постхорус начинается в 01:50, длится до 02:05 и похож на интро по мелодии.

Куплет 2:

И есть чем платить, но я не хочу Победы любой ценой. Я никому не хочу ставить ногу на грудь, Я хотел бы остаться с тобой, Просто остаться с тобой, Но высокая в небе звезда Зовет меня в путь.

Далее снова припев. После этого в 03:08 начинается проигрыш, в котором есть гитарное соло. Оно постепенно перетекает в аутро.

