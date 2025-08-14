Подборка легких песен на гитаре для начинающих музыкантов

Играть на гитаре не так сложно, как может показаться на первый взгляд. В музыкальной индустрии существует огромное количество легких песен, для исполнения которых достаточно знать всего 3-4 аккорда. Собрали для вас подборку самых простых мелодий. Композиции, позволяющие в полной мере отточить имеющиеся навыки, порадуют как новичков, так и опытных музыкантов.

В статье подобраны песни на гитаре разных жанров, стилей и техник. Вы встретите мелодии, где присутствуют простые аккорды (по типу Am, Dm, Em и т.д.), бой и перебор. Кроме этого, мы отыскали треки, где во время игры будет задействована всего одна струна.

Для того чтобы поразить родных, близких и друзей, необязательно знать все аккорды. Достаточно выучить парочку основных (например, Am — ля минор, A — ля мажор, Dm — ре минор и Em — ми минор и т.п.). В представленных ниже композициях отсутствует барре и сами треки учатся довольно быстро.

Сплин — «Выхода нет» (Em, C, G, D)

Нервы — «Самый дорогой человек» (Em, C, G, D)

Жуки — «Батарейка» (Em, C, H7)

Мелодии на гитаре с боем

Если настроение диктует сыграть что-то убойное, то самое время обратить внимание на гитарный бой. Искать один из самых известных приемов игры на инструменте следует у Виктора Цоя. Советский рок-музыкант нередко пользовался таким резким способом звукоизвлечения. Особенно это заметно в песнях «Звезда по имени Солнце», «Пачка сигарет» и «Группа крови».

Легкие песни на гитаре с перебором

Тем музыкантам, кто уже освоил основные аккорды, разобрался со схемами боя и готов для чего-то нового, можно браться за перебор — прием игры, заключающийся в поочередном перебирании струн.

Песни на гитаре на одной струне

Впрочем, все вышеперечисленное можно не учить и воспользоваться нашей небольшой подборкой легких песен, которые исполняются с помощью всего одной струны.

Linkin Park — What I've Done (подбираем такт на первой струне)

А’Студио — «Так же, как все» (используем вторую струну)

Мумий Тролль — «Невеста?» (играем на третьей)

Текст: Анна Аксёнова

