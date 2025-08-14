Что такое подкаст: объясняем простыми словами

Несмотря на развитие визуального искусства и различных шоу, подкасты продолжают набирать популярность и привлекать все большую аудиторию. Согласно данным аналитиков Demand Sage, количество слушателей подкастов по всему миру в 2023 году достигло 464,7 миллиона человек. Однако до сих пор далеко не все знакомы с этим феноменом. Что же такое подкасты и в чем секрет их популярности? Подробнее об этом — в нашем материале.

Что такое подкасты, и почему они так популярны

Несмотря на относительно недавно обретенную славу, подкастинг — явление совсем не новое. Сам термин почти 20 лет назад появился на свет благодаря британскому журналисту Бену Хаммерсли: именно ему пришло в голову объединить название популярного плеера iPod и слово broadcasting («вещание» в переводе с английского). Так он предлагал называть новый процесс доставки аудиофайлов на плееры от Apple. В результате под словом «подкастинг» теперь подразумевается огромная сфера создания и распространения контента, а подкастами стали называть аудиошоу, по своей форме схожие с привычными радийными программами.

Однако, несмотря на обилие сходств, между ними есть большое различие — путь распространения. Подкасты живут в интернете. Авторам таких проектов не нужны студии и радиостанции: они вполне могут записываться дома на более-менее приличные микрофоны и потом распространять свои творения через специальные сервисы, социальные сети и стриминги.

Слушателям же не нужно откладывать свои дела ради эфира интересной программы. Они спокойно могут включить запись, когда и где им будет удобно. Экономия времени и возможность делать что-то, параллельно прослушивая выпуски, — пожалуй, одна из главных причин популярности подкастов.

Исследование Edison Research это подтверждает: аудиошоу чаще всего прослушиваются в машинах, во время прогулок, занятий спортом и других дел. С печатным контентом или видео подобные совмещения могут грозить как минимум горелой яичницей, как максимум — серьезными травмами и ДТП.

В виде подкастов многим пользователям удобно получать новости. Аудиопроекты СМИ во всем мире стабильно входят в списки самых популярных, но не стоит забывать и о развлекательных шоу. Забавные беседы, рассказы о еде, спорте, хобби, жутких преступлениях и многое другое — все это пользуется большим спросом. Особенно сильно люди нуждались в подобном контенте во времена пандемии и сразу после нее: потому и случился тот самый бум подкастов в 2021 году.

Основные форматы подкастов

Монолог. Пожалуй, самый распространенный формат подкастов. В таком виде информацию могут подавать не только лидеры мнений и специалисты из различных сфер, но и пока еще совсем неизвестные авторы. Формат удобен как для детального раскрытия выбранной темы по сценарию, так и для экспромтов.

Интервью. Беседа в формате «Ведущий + приглашенный гость». Обычно для записи подобных выпусков приглашаются известные люди, эксперты по заданным темам или герои, имеющие уникальный, полезный опыт для слушателей.

Диалог нескольких ведущих. Обычно в таких аудиошоу участвуют три-четыре спикера. Этот формат интересен не только более глубоким раскрытием темы, но и рассмотрением ее с разных углов. Мнения авторов по тому или иному вопросу могут разниться, что делает шоу более интересным для слушателей. Особенно если ведущие делятся личным опытом в довольно неоднозначных вопросах.

Групповые передачи с участием экспертов. Такой формат во многом схож с интервью. Главное различие — количество экспертов и ведущих. Их может быть столько, сколько пожелают авторы подкаста.

Документальные программы. По факту они представляют собой синтез вышеописанных форматов с одним дополнением: в них часто вставляются архивные записи интервью и комментариев очевидцев тех или иных событий.

Художественные рассказы. Такие подкасты чаще всего строятся по типу аудиоспектакля. Один или несколько человек рассказывают историю, в которой есть место сюжету, героям, интриге и прочим компонентам художественного произведения.

Где слушать и искать подкасты

После ухода ряда иностранных стримингов с российского рынка перед слушателями встал вопрос выбора площадки для прослушивания и поиска аудиошоу. Проанализировав доступные платформы, мы собрали шесть наиболее привлекательных по богатству библиотеки, стоимости и удобству интерфейса. В список вошли следующие сервисы:

Яндекс Музыка

HiFi-стриминг Звук

VK

Google Podcasts

Castbox

Apple Podcasts

Больше чем просто разговоры

Популярность подкастов не могли не заметить крупные корпорации, предприниматели и медиаменеджеры. Сейчас функциональные возможности аудиошоу расширяются: они перестают быть обособленным продуктом, существующим как бы «внутри себя». Теперь с их помощью компании могут проводить тестирования перед запусками крупных проектов, «прогревы» аудитории.

Одним из подобных примеров в России стал подкаст «Кинопоиска» (2022) к сериалу «Нулевой пациент». Особенно заинтересовавшиеся зрители могли не только послушать разборы эпизодов, но и вникнуть в исторический контекст событий ленты.

Наблюдается и обратная картина: по мотивам подкастов снимаются успешные шоу. «Кое-что о Пэм» (2022), «Психиатр по соседству» (2021), «Газлит» (2022) и многие другие сериалы были созданы с опорой на подкасты.

Аудиошоу также серьезно повышают узнаваемость бренда, привлекают клиентов и помогают в формировании имиджа, так что недооценивать значимость подкастов определенно не стоит.

Главные тенденции подкастинга в 2024 году

Развитие рекламы в аудиошоу. По данным Demand Sage, около 69% слушателей утверждают, что познакомились с новыми брендами и продуктами благодаря их продвижению в подкастах. Более того, многие в принципе положительно относятся к рекламе в выпусках и дослушивают ее до конца — такое бизнес уже игнорировать никак не может.

Рост профессионализма. На фоне постоянно появляющихся новых аудиошоу и их разнообразия авторам приходится уже не просто создавать интересный контент, но и делать его максимально качественным, а также заниматься исследованиями рынка. Для того чтобы создать успешный подкаст, теперь важно как можно лучше представлять, кто же ваша аудитория. Ну и не допускать досадных оплошностей вроде посторонних шумов и прочих неприятных звуков.

Живой подкастинг. Тренд на прямые эфиры набирает обороты прямо сейчас. Такие трансляции чаще всего подразумевают живое общение с аудиторией в формате вопрос-ответ, что по факту напоминает формат стрима.

Перекрестное продвижение для расширения аудитории. Авторы популярных подкастов стали чаще устраивать коллаборации, привлекая друг к другу большее внимание аудитории. Беспроигрышный сценарий для тех, кто уже набрал преданную базу слушателей.

Эксклюзивы. Стриминговые платформы теперь не только активно сотрудничают с подкастерами, но и выпускают собственные продукты. Например, в арсенале Звука есть эксклюзивное шоу «Ниче святого», «Мир не без злых людей», «Медитации с Александрой Яковлевой» и многие другие.