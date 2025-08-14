Топ-10 величайших барабанщиков в истории

Многие музыкальные издания составляли подобные списки. Rolling Stone, например, в процессе отбора лучших из лучших ударников опирался не только на талант музыкантов, но и на мнение публики. Мы составили свою подборку: в качестве оснований для присвоения в ней места тому или иному артисту мы руководствовались мнениями специалистов, собственным вкусом и совсем немного личными симпатиями.

© Daniel Knighton/globallookpress.com

Джон Бонэм из Led Zeppelin

Не предсказуемо, а заслуженно. Потому что таких ритмических рисунков, какие удавались Бонэму, не умел (и не умеет) делать, пожалуй, никто. Вспомнить хотя бы его соло в Moby Dick: если в студийной записи оно пятиминутное, то на концертах Бонзо (прозвище Бонэма) иногда растягивал его на полчаса. А бывало, что он кидал палочку в толпу и продолжал свое соло, играя руками.

«Джон всегда чувствовал, что его вклад в нашу музыку минимален, но выкиньте барабаны из любой нашей песни — и вся их сила и сексуальность куда-то исчезнут, — говорил Роберт Плант. — Думаю, Джон и сам не очень хорошо понимал, насколько важен он был».

Кит Мун из The Who

© Jim Summaria/CC BY-SA 3.0

Что вы вспомните первым при упоминании имени Кита Муна: утопленный в пруду белый Роллс-Ройс или его игру на ударных, когда каждая партия сыграна так, будто она сольная? Мун отвязно жил и так же барабанил, но если других ударников отличали выверенный стиль и механическая техничность исполнения, то игру Муна — нечеловеческая экспрессия и драйв.

Немудрено, что он занесен в Книгу рекордов Гиннесса как «барабанщик, разрушивший на сцене самое большое количество ударных установок». И примерно столько же клише о том, какой должна быть игра главного по ритму.

Джинджер Бейкер из Cream

© Zoran Veselinovic/CC BY-SA 2.0

Один из сооснователей супергруппы Cream Бейкер по праву заслужил свое место среди мастеров ударного дела. Он начинал как джазовый барабанщик, но прославился именно в составе рок-коллектива. Его сложные ритмические рисунки, полные техничных переходов, будто гипнотизировали слушателей. Возможно, это благодаря тому, что Бейкер стал первым среди рок-барабанщиков, кто освоил нюансы игры на африканских барабанах.

Эрик Клэптон называл его «полностью сформированным музыкантом», а барабанщик The Police Стюарт Коупленд говорил, что «Бейкер и есть то, в чем суть барабанов».

Митч Митчелл из The Jimi Hendrix Experience

© Brian Cahn/globallookpress.com

Митч Митчелл, Ноэль Реддинг и Джими Хендрикс

Митчелл с детства занимался музыкой и, прежде чем попасть в коллектив к Хендриксу, поработал с The Pretty Things и The Riot Squad. Весь накопленный опыт он принес в The Jimi Hendrix Experience, для которых создал уникальный микс из фьюжна, джаз-рока и рок-н-ролла. Именно его эксперименты на барабанах стали важной частью новаторского звучания группы. Rolling Stone поставил его на восьмое место своего списка величайших барабанщиков.

Доминик Джозеф Фонтана, барабанщик Элвиса Пресли

Именно его на первый взгляд скромный стиль игры сильно повлиял на то, какой стала ударная составляющая рок-н-ролла. Фонтана намеренно поставил игру своего инструмента на второй план, чтобы не перегружать общее звучание группы Пресли. Именно он, кстати, был на барабанах во время легендарного выступления Элвиса на The Ed Sullivan Show в 1956-м.

Ринго Старр из The Beatles

© Manuel Nauta/globallookpress.com

Конечно, список 10 лучших барабанщиков не мог бы обойтись без легендарного ливерпульца. Ринго играл сочно, ярко, цепляюще и необычно для 60-х, эпохи The Beatles.

Да, среди остальных своих коллег он не самый большой виртуоз. Традиционное барабанное соло у Старра есть всего в одной битловской песне — The End. Но именно его отточенное чувство ритма помогало битлам так играть на живых концертах: визг юных поклонниц заглушил бы и реактивный двигатель, не только музыкантов. Поэтому точная игра Старра была для The Beatles так важна.

Многие барабанщики после взлета битлов ориентировались именно на игру Ринго.

Чарли Уоттс из The Rolling Stones

© Poiseon Bild & Text/CC BY 2.0

Его называли самым вежливым из роллингов. Он не дебоширил в отелях, не бесновался на сцене. Уоттс скромно, но с достоинством делал свое дело за спинами Ричардса, Джаггера и Вуда: «Я стараюсь помочь им получить то, что они хотят».

Уоттс очень любил джаз (это впоследствии переросло в его сольные проекты) и восхищался пионерами этого жанра. Его умение свинговать очень отразилось на звучании The Rolling Stones. Он добавил саунд-рисунку роллингов не только джаза, но и афро-кубинских ритмов мамбо, регги и фанка.

«Нет Чарли — нет The Rolling Stones», — часто говорил Кит Ричардс. Комментируя смерть Уоттса в 2021-м, его коллеги сокрушались: «The Rolling Stones осиротели без Чарли».

Билл Уорд из Black Sabbath

© Warner Bros. Records

Стучать по разным штукам Уорд начал в возрасте трех лет: это были разного размера картонные коробки. А уже к 11 он точно определился с тем, что хочет играть на ударных, когда вырастет, и начал впитывать всевозможную музыку: рок-н-ролл, блюз, джаз.

В 16 лет Уорда заметил Тони Айомми, потом на басу появился Гизер Батлер, на вокал встал Оззи Осборн, и получились Black Sabbath.

О нем говорили, что он не рок-ударник. Брюс Дикинсон назвал его джазовым барабанщиком, играющим рок.

Уорд бьет по тарелкам сильно, ритмично и относительно незатейливо. Именно такой стиль ударных наиболее выделяет риффы, на которых строится звук Black Sabbath. Айомми и Батлер не часто, но оставляли Уорду место для соло, и в них он блистал: War Pigs, Rat Salad, Wheels of Confusion, Supernaut.

Йен Пейс из Deep Purple

© Frank Schwichtenberg/CC BY-SA 4.0

Пейс был в Deep Purple с самого начала и остается в группе по сей день: смены состава, прекращение работы, возвращения не повлияли на то, что Пейс — константа Deep Purple, а его игра на барабанах — основа их звучания. Все ритмические сложности накладываются именно на ударные Пейса.

А еще Иен стал одним из первых, кто добавил хард-року свинговых и джазовых элементов.

Дейв Грол из Nirvana и Foo Fighters

© Tobby Holzinger/CC BY-SA 3.0

Грол — мастер запоминающихся барабанных интро. Все же помнят вступление к Smells Like Teen Spirit? Дейв играл не в одной группе (он бил по тарелкам и в Nirvana, и в Foo Fighters, и в Them Crooked Vultures), и везде его ударные вступления идут будто с пометкой «Сыграно Дейвом Гролом».

Свои характерные флэмы Грол позаимствовал из диско-музыки. А вообще он обладает уникальным барабанным чутьем: если песню украсит ударная партия без инноваций, у Дейва их не будет. Если нужно больше красок, он их добавит. И при этом он продолжает развивать свои драм-скиллы, что особенно заметно на живых выступлениях.

Текст: Светлана Абрамова

