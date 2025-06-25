Maroon 5 объявили о выходе нового альбома Love Is Like

Американская поп-рок-группа Maroon 5 анонсировала восьмой студийный альбом. Релиз пластинки, получившей название Love Is Like, намечен на 15 августа.

© Fabio Gonçalves/imago stock&people/www.globallookpress.com

Лонгплей будет состоять из 10 треков. В него войдёт песня Priceless, записанная вместе с Лисой из K-pop-группы BLACKPINK, а также недавний сингл All Night.

Подробностей, какой концепции будет придерживаться альбом, пока нет. Но коллектив уже показал обложку лонгплея: на ней изображена бабочка, у которой горят крылья. В то же время треки, которые представил коллектив, придерживаются жизнерадостного поп-звучания.

Последний на данный момент альбом Maroon 5, Jordi, был выпущен четыре года назад. В нём принимали участие такие артисты, как Megan Thee Stallion, Джейсон Деруло, H.E.R. и другие.

Рэперша Карди Би анонсировала первый за семь лет альбом