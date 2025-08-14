Лейбл Gazgolder: колыбель русского рэпа и не только

Музыкальные агентства играют огромную роль в успехе артиста. Сумел заключить контракт с крупной компанией — значит, выиграл эту жизнь. В России есть по-настоящему влиятельные холдинги. Один из них — Gazgolder. Рассказываем, что это за организация и при чем тут Баста.

Краткая справка для тех, кому лень читать

Владельцы: Василий Вакуленко и Евгений Антимоний

Дата основания: 2005−2006 годы

Жанры: рэп, кальянный рэп, поп, рок, соул

Страна: Россия

История создания лейбла Gazgolder

Жил да был в Ростове-на-Дону один парень. Самый-самый обычный. Разве что музыку очень любил: слушал западные рэпкор-группы и на волне что-то свое сочинять пытался. Инструментом для вдохновения служил старенький синтезатор Yamaha 51, подаренный бабушкой. А потом подросток внезапно прославился. Да так, что даже матерых московских бизнесменов заинтересовал. Одним из них оказался некогда популярный эстрадный певец Богдан Титомир. Он-то и предложил юному ростовскому дарованию переехать в столицу и начать головокружительную карьеру.

Парень откликнулся на предложение. Хотя передавать права на собственные хиты отказался. К тому моменту у артиста было как минимум две нетленки — «Моя игра» и «Мой город». Тем «простаком из Ростова» был сам Баста. Или Василий Вакуленко в обиходе.

Сейчас без именитого рэпера невозможно представить лейбл Gazgolder. Он и руководитель, и идейный вдохновитель, и лицо компании. Но начиналось все совсем по-другому. И с других людей.

Итак, на дворе 2005 год. В музыкальную индустрию с ноги врывается известный предприниматель Евгений Антимоний. Он открывает в Москве клуб «Газгольдер» и собирает разных исполнителей под одной крышей. Счастливый билет достается и Басте. Правда, не сиюминутно.

В 8 утра 16 марта 2005 года мы с другом приехали из родного Ростова в Москву. Вышли на площадь трех вокзалов: в карманах ни копейки (даже на метро денег не было), в руках — по небольшой спортивной сумке с одеждой. Набираем номер Богдана, а телефон выключен… Баста, рэпер, продюсер

В итоге их согласилась приютить одна девушка. Еще вчера Василий Вакуленко думал, «кому он нужен со своими песнями», а сегодня уже попал под покровительство владельца сети пивных ресторанов «Кружка». Именно этим в свое время занимался Евгений Антимоний. Так что вокруг «Газгольдера» деньги крутились очень и очень немаленькие.

С 2006 года музыкальный клуб переквалифицировался в лейбл. Баста стал первым резидентом и в совокупности одним из акционеров компании. Доля в холдинге также досталась Юрию Булавину — давнему другу рэпера. Тому самому, который приехал вместе с Василием покорять Москву. Остальное поделили между собой Антимоний и его напарник Денис Крючков.

Так началась история главной кузницы русского рэпа. Дальше — все по классике: взлеты, падения, триумфы и, конечно же, скандалы. Но об этом чуть позже.

Развитие и успехи лейбла

Первые несколько лет расходы на творчество вообще не окупались. Даже дебютный альбом Басты — и тот едва-едва ротировался на радио. Один клип, конечно, показывали на «МУЗ-ТВ», но его трансляция обошлась лейблу в 15 тысяч долларов. Всему виной — очень высокая конкуренция. В нулевые шоу-бизнес штурмовали Тимати, «Банд’эрос» и прочие. Музыка этих артистов играла из каждого утюга, и никому не было дела до молодого ростовского рэпера и его детища. Впрочем, Вакуленко не сдавался. Уж что-что, а нюх на перспективных музыкантов у него всегда был.

Вскоре Баста завязал знакомство с хип-хоп-группой Centr. В участниках коллектива числился и Алексей Долматов, более известный как рэпер Гуф. Сотрудничество двух музыкантов было лишь вопросом времени.

Даем по газам: ключевые моменты и достижения

В 2010 году Баста и Гуф выпустили совместный альбом под крылом «Газгольдера» и… взорвали все возможные чарты. Даже эстрадного фирмача Стаса Михайлова обошли по продажам. Это был момент истины. Лейбл Gazgolder вырвался вперед по выручке и стал ведущим игроком в отечественном шоу-бизнесе. Не последнюю роль тут сыграла и передовая стратегия продвижения. Музыка потихоньку переходила с физических носителей в интернет, и Вакуленко воспользовался этим. Рэпер и его менеджеры вовсю пиарили микстейп «Баста/Гуф» в сети, но не бездумно, а с понимаем дела. Так что «Газгольдер» встретил цифровую эпоху без потерь. В отличие от конкурентов.

Со временем корпорация лишь наращивала свою мощь. В 2011 году на ее базе прошел большой именной фестиваль, а уже в 2014-м на большие экраны вышел небезызвестный фильм «Газгольдер» с Бастой и Гуфом в главных ролях. Также в кино засветились Тати, Смоки Мо, Олег Груз и другие давние резиденты лейбла. Но на этом дело не закончилось. Аппетиты компании росли как на дрожжах: то с новыми артистами надо контракты подписать, то здание побольше приобрести…

Правда, Гуф так и не стал частью команды «Газгольдера». Лишь немного посотрудничал с Бастой, да и дело с концом. Зато совсем скоро на небе загорелась звезда Скриптонита — казахского рэпера, феномен которого по сей день обсуждают в различных кругах.

Экспансия и международное признание

В 2013 году неожиданно в интернете «выстрелила» композиция под названием VBVVCTND. Автором этого опуса выступил павлодарский артист Адиль Жалелов. Тот самый Скриптонит, которого мы знаем сегодня.

Впрочем, миллионы просмотров с неба не падают. Наш герой располагал неплохой фан-базой и раньше, еще до своего дебюта на YouTube. В конце концов, именно Адиль стоял за созданием хип-хоп-группы JILLZ. В России коллектив не снискал особой популярности, но Казахстан — другое дело. Там имя Скриптонита и его товарищей было уже почти у всех на устах.

Но вот он, переломный этап. Сольный клип Жалелова завирусился. Как следствие, артисту начинают названивать все бизнесмены разом: то «Газгольдер» его заполучить хочет, то «Союз»… Выиграли, конечно, Баста и Ко. Иначе бы наша сказка не сказывалась. А дальше — дело техники и маркетологов. 2014 год, выгодный контракт, переезд в Москву и дальнейшее восхождение по карьерной лестнице.

Можно сказать, что Скриптонит поспособствовал выходу «Газгольдера» на международный уровень. По крайней мере, сам Адиль очень не любит называть свое творчество «русским рэпом». Почти в каждом интервью он уверяет, что пишет музыку для казахов. Как бы то ни было, дебютный альбом музыканта «Дом с нормальными явлениями» занял вторую строчку в российских чартах. Только у мировой звезды Адель были показатели лучше. Впечатляюще, правда?

Однако в любой бочке меда найдется ложка дегтя. В 2015-м акционеры «Газгольдера» что-то не поделили между собой. Сдается нам, ответ очевидный: деньги. К счастью, до откровенных судебных разбирательств дело не дошло. Разрешили все мирно. Уже знакомые нам Юрий Булавин и Денис Крючков отстранились от работы с лейблом, но свою долю сохранили. Что сказать? Мораль сей басни такова: не веди бизнес с друзьями — и не получишь проблем.

Впрочем, несмотря на все казусы, «Газгольдер» рос не по дням, а по часам. И не только ввысь, но и вширь. Например, от имени компании открылись чайная, мерч-бутик «МаГаз» и арт-бюро.

Кстати, о международном признании: Василий Вакуленко и за рубежом гастролировал. Причем довольно успешно. По крайней мере, тур по США и Канаде в 2019 году принес рэперу неплохую прибыль. Некоторые площадки были близки к солд-ауту.

Состав лейбла «Газгольдер»

Участники лейбла «Газгольдер»

Компания существует на рынке уже почти 20 лет и, конечно, успела взять под крыло многих музыкантов. Кто-то по сей день остался в лейбле, кто-то пошел своим путем. Но, к чести Басты и Ко, стоит сказать, что «старичков» большинство. Да и в целом мало кто из артистов может сказать о «Газгольдере» что-то плохое. Все расходились мирно. Только певица Тати скандал в свое время закатила, но это единичный случай. Сам Вакуленко в интервью частенько говорит, что «не вмешивается» в работу своих коллег.

Я не сижу с артистами в студии, не стою у них над душой. Зачем? Там все профессионалы. У них есть своя фокус-группа: друзья, семья, коллеги. Я стараюсь со своим мнением не лезть. Это просто не моего ума дело. Баста, рэпер, продюсер

В любом случае список резидентов лейбла и сейчас выглядит внушительно.

Текущий состав

Олег Груз

Ветеран «Газгольдера». Олег — человек безгранично талантливый: актер, режиссер, поэт, музыкант… Его работы невероятно созерцательные и в чем-то уютные. Артиста сложно назвать «рэпером» в привычном понимании этого слова. Груз скорее просто читает стихи под бит. Без всякого специфического флоу и чеса языком. Просто речитатив. Размеренный и спокойный. О личном, не публичном.

Баста, Ноггано, N1NT3ND0 и Gorilla Zippo

Василий Вакуленко

За всей этой компашкой стоит один и тот же человек. Баста — это более «реалистичная версия» Василия Вакуленко. Ноггано — хулиган, баламут и обормот. N1NT3ND0 — рейв-диджей, живущий в альтернативной игровой реальности. А вот Gorilla Zippo представляет собой проект, базирующийся на фонке и танцевальной музыке.

QП

Еще один старинный партнер Василия и даже его земляк. Вадим Карпенко, он же QП, или Купе, предпочитает кальянный рэп с вокальными семплами вкупе. Помнит, как строился лейбл, и фиты с давним другом по-прежнему мутит. Правда, альбом в соло так и не выпустил.

Словетский

А вот этот артист пополнил ряды «Газгольдера» куда позже — в 2012 году. Валентин Приснов, выступающий под псевдонимом Словетский, любит толковать о жизни в размеренной речитативной манере.

Вадяра Блюз

Музыкант, в обычной жизни откликающийся на имя Вадим Баранов, получил известность благодаря сочетанию неспешного флоу с блюзовыми гармониями. Временами и впрямь чувствуются веяния афроамериканцев прошлого века.

С приходом в «Газгольдер» в 2018-м Вадяра Блюз мало что поменял в своем репертуаре.

Lucaveros

А вот этот исполнитель предпочитает более мелодичный рэп с легкими отголосками R&B. Фиты с поп-артистами, по крайней мере, получаются очень неплохими. Под крылом Gazgolder артист находится с 2019 года.

Anikv

Анна Онанова ворвалась на большую сцену в 2019 году, после своего участия в проекте «Песни» на ТНТ. Неожиданно, но это не рэперша. Для музыки Anikv характерны соул-гармонии и меланхоличные, неспешные мелодии.

Минаева

Еще одна участница нашумевшей музыкальной передачи на ТНТ. Ксюша Минаева исполняет поп-музыку в чистом виде, но делает это очень стильно. Например, альбом «Диско-шар» 2023 года выпуска сразу призывает на танцпол. Но и любовные баллады нашей героине удаются неплохо. Так, недавний сингл «Шоколадка» стал хитом в чартах и до сих пор не думает сдавать позиции.

Контаев

Уроженец Петропавловска-Камчатского Александр, взявший свою фамилию в качестве псевдонима, пишет лиричный хип-хоп на стыке альтернативы и лоу-фая. В каждом треке артист повествует «о собственном жизненном опыте».

Mika Vino

А вот и бодрый русский инди-рок подъехал. В любом случае репертуар израильского музыканта Мики Винокурова очень приятно ложится на слух.

Гранж

Речь совершенно не о стиле группы Nirvana, как вы могли бы подумать. Это артист себе такой псевдоним взял. Впрочем, не безосновательно. Что-то в его репертуаре и впрямь напоминает старый добрый рок из 90-х. А еще молодой исполнитель частенько экспериментирует с электронной музыкой. В общем, размывает жанровые границы как может.

Zapravka

Москвичи Леонид и Сергей присоединились к «Газгольдеру» в 2021 году и образовали рейв-дуэт с незамысловатым названием. Музыку пишут «под TikTok» и никогда этого не скрывают. Главное — чтобы заедало, качало и на мемы разлеталось. Что ж, конечная цель точно достигнута.

Kiso (Kristina Si)

Эстрадная певица, черпающая вдохновение в джазе и афробите. Репертуар Кристины довольно вариативен: то электроника, то R&B, то хип-хоп. Между прочим, девушка была на слуху еще до «Газгольдера». Во-первых, она сотрудничала с Black Star. А это лейбл Тимати, на минуточку! Во-вторых, трек Кристины даже на американском фестивале Coachella прозвучал. Уже довольно внушительный список достижений, верно? Собственно, в рядах «рэп-кормушки» девушка продолжает гнуть свою линию. И вполне успешно.

Bro Upgrade и Дэкой

Нет, это не ипостаси одного и того же человека, а два абсолютно разных музыканта. Ребята не новички на рэп-сцене, но контракт с «Газгольдером» подписали совсем недавно. Вашему вниманию — совместный трек артистов.

Baho Khabi

А вот этот узбекский артист с самого начала не представлял себя нигде, кроме «Газгольдера». Однажды Боходирбек, он же Baho Khabi, сидел с друзьями неподалеку от здания лейбла и говорил: «Ребята, мы сейчас не можем туда зайти, но я чувствую, что мое время еще придет». И не прогадал ведь! Теперь и с самим Вакуленко хиты записывает, и композиции в стиле альт-рэпа выпускает.

В целом Gazgolder по-прежнему остается на плаву. Только в 2024 году состав лейбла пополнили несколько многообещающих артистов. Среди них — Baby Cute, The OM, ICEGERGERT, Polovinka, а также рижские музыканты Lil Kavkaz и Og Minay.

Бывшие участники лейбла

А теперь кратко пройдемся по тем, кто уже покинул родные пенаты. Уверены: как минимум несколько имен у вас точно на слуху.

Пика (2010−2013)

Тати (2005−2016)

«АК-47» (2009−2016)

«Триагрутрика» (2011−2016)

«Нервы» (2015−2017)

Tony Tonite (2014−2017)

Эра Канн (2016−2017)

Lil Dik (2016−2017)

Charusha (2015−2018)

Lil Kate (2016−2018)

Саша Чест (2017−2018)

Modi (2017−2018)

Скриптонит (2014−2018)

Смоки Мо (2005−2020)

Tritia (2019−2021)

T-Fest (2017−2022)

ODI (2021−2022)

MATRANG (2017−2024)

Отдельно хочется упомянуть проект Bratia Stereo. Потому что… это очередное альтер эго Басты! В 2011-м Василий резко созрел для экспериментов с брейкбитом, но к 2018 году забросил это дело. Кто знает: может быть, когда-нибудь Bratia Stereo вновь возродится как феникс из пепла?

Важнейшие релизы и альбомы

Баста — Баста 1 (2006)

Первый блин получился ничуть не комом. Очень недооцененный альбом, несмотря на имеющиеся хиты. В своем дебютнике Вакуленко развернулся на полную: цепкие биты, вдумчивые тексты, R&B-аранжировки, оркестровки, скретч-перкуссия… В общем, сделано все действительно на совесть. Ничуть не хуже западных образцов.

Баста/Гуф (2010)

Совместная работа флагманов русского рэпа, которые, кстати, не исключают возможности повторного сотрудничества.

N1NT3ND0 — N1NT3ND0 (2011)

Скриптонит

Если вы помните песню «Ран Вася Ран», то пришли по адресу. Между прочим, команда КВН «МАИ» даже сделала этот трек своей визитной карточкой!

Скриптонит — Дом с нормальными явлениями (2015)

Альбом — феномен, альбом — рекордсмен.

Ноггано — Лакшери (2016)

Самый хулиганский и бесшабашный релиз Вакуленко на сегодня.

Tricky — Ununiform (2016)

Хорошая аллюзия на американский гангста-рэп.

TGK AK47 (2016)

Совместный релиз некогда известного хип-хоп-дуэта «AK-47» и группы «Триагрутрика». У музыкантов отличная дикция и чувство ритма. Местами и биты очень неплохие встречаются.

Словетский

Словетский — Калина красная (2017)

Отменные панчи — наше все.

MATRANG — Медуза (2018)

Очень вирусный трек от исполнителя из Владикавказа. В свое время доносился из каждого угла.

T-Fest — Иностранец (2018)

Кальянный рэп с элементами синти-попа от одного из самых популярных отечественных артистов.

Минаева — Диско-шар (2023)

Пожалуй, самый удачный релиз в категории «поп» на «Газгольдере». Тут есть все: отличные танцевальные аранжировки, легкие причудливые биты. А вишенка на торте, конечно же, голос самой Ксюши. Девушка играючи меняет регистры и добавляет песнями задора.

Специальные проекты

GazLive (2012–2019)

Ныне почившее шоу, где Баста беседовал в студии с топовыми медийными личностями. Даже Ольга Бузова там засветилась.

«Gazgolder. К тебе»

Компиляция самых востребованных резидентов лейбла по состоянию на 2015-й. В просветительских целях послушать точно стоит.

Серия релизов «Приглашение на фестиваль Gazgolder Live» (2016–2017)

Кто только эти визитки не рассылал: и Скриптонит, и Тати, и T-Fest… Да и другие артисты тоже постарались. Креативно получилось. Музыкально.

Gazgolder club presents Deep House Moscow (2021)

Компиляцию диджеев заказывали? А вот она. Лучшие мастера жанра — тут, под покровительством Басты. Сам Вакуленко тоже принял участие в проекте, примерив амплуа Gorilla Zippo.

Как попасть на лейбл Gazgolder

Очень просто. Присылайте свои работы на почту demo@gazgolder.com. Если кто-то из команды разглядит ваш потенциал, он обязательно об этом сообщит. По такому же принципу работают и другие отечественные музыкальные холдинги.

Значимость компании в музыкальной индустрии

Евгений Антимоний и Баста

Резюмируем: детище Басты и Антимония оказало огромное влияние на отечественный шоу-бизнес. На рэп-тусовку — уж точно. В конце концов, на свете существует огромное количество музыкантов, подражающих Скриптониту и T-Fest. Да и авторитет Василия Вакуленко никто не ставит под сомнение. Наконец, команда «Газгольдера» всегда ратует за творческую свободу артистов. По крайней мере так утверждает небезызвестный ростовчанин. Правда это или нет, но стратегия работает.