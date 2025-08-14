Как появились первые музыкальные инструменты

Первыми музыкальными инструментами были сами люди. В доисторические времена они использовали руки и ноги не только для того, чтобы охотиться и убегать от диких животных. Наши первобытные предки уже испытывали потребность привнести в свою жизнь музыку, поэтому использовали свое тело для извлечения звуков: они притопывали и хлопали в ладоши.

© The Naturalist/iStock.com

Потом люди додумались получать звуки из окружающей их среды с помощью повседневных предметов обихода (как, например, ваши соседи, которые стучат гаечным ключом по батарее, если ваш рэп-кор играет слишком громко, на их вкус). И только потом древние артисты усовершенствовали свои предметы обихода настолько, что получились настоящие музыкальные инструменты.

Точно так же, как и сейчас, инструменты в далекие времена делились (но тогда, естественно, негласно) на ударные, духовые и струнные, то есть наши предки тоже во что-то били, дули и что-то щипали.

Как появились ударные инструменты

© Ricky Singh/unsplash.com

Самыми первыми появились ударные. Их прототипом было, опять же, извлечение звуков с помощью тела: древние люди били себя в грудь и издавали устрашающий крик, чтобы напугать хищников. А потом они создали для этого барабаны.

Древние ударные инструменты изготавливали из высушенных шкур животных и различных полых предметов: скорлуп крупных плодов, деревянных колод и т. п. Стягивали барабаны жилами животных. Чтобы извлечь звук, люди ударяли по ним пальцами, ладонями или палками. Прежде всего древние ударные были нужны для обрядов и в военных действиях (например, для подачи сигналов). А племена, жившие в Африке, общались друг с другом на расстоянии посредством боя в свои первобытные барабаны.

Чуть позже в ходе истории человечества малые барабаны стали важной частью походов. Самый древний из ныне известных барабанов археологи нашли в Месопотамии. Предположительно, его изготовили за 6 тысяч лет до н. э. и выполнен он был в виде маленьких цилиндров. В пещерах Южной Америки есть нацарапанные картинки, изображающие, как люди лупят руками по предметам, напоминающим барабаны.

В Европу эти инструменты дошли значительно позже (в середине XVI века) из Турции: в тамошних военных оркестрах использовались огромные барабаны, и европейцы зачаровались ими настолько, что тут же перенесли их в свою культуру.

Материалы, использовавшиеся для изготовления ударных, зависели от региона: индусы брали для этих целей дерево и тыкву, например. Майя натягивали мембраны из обезьяньей кожи на полое дерево, а у инков были барабаны из кожи лам.

Как появились духовые инструменты

© Kamala Bright/unsplash.com

Освоив барабаны, древние люди изобрели духовые. Вернее, сначала они додумались, что в камышовую тростинку, рог или полую кость животного можно дуть. А потом в этих палочках появились отверстия, и всё — первый духовой инструмент готов.

В качестве материала для них использовали рога животных. Но по мере того, как мастерство людей развивалось, они все реже говорили о своих руках, что те растут из того же места, что и ноги, и духовые начали изготавливать из тростника. Это позволило звуку инструмента быть более естественным и деликатным.

Самый древний духовой инструмент из найденных и изготовленных человеком — остаток того, что было флейтой 32 тысячи лет назад. Нашли этот артефакт в 2009 году в пещере Холе Фельс в Германии. Изготовили его из кости крыла стервятника длиной 20 см, во флейте было пять отверстий для пальцев и две V-образные выемки на одном конце инструмента. Там же нашли еще две флейты, вырезанные из слоновой кости (по мнению археологов, это были клыки мамонта). Как считают исследователи, люди перебрались в этот регион после проживания в Африке. Такая находка подтверждает, что у наших далеких предков была развита музыкальная культура.

На территории современных Венгрии и Молдавии тоже находили древние духовые — флейты и пищалки, которые были сделаны примерно за 2522 года до н. э.

В 1931 году во французских Пиренеях археологи обнаружили морскую раковину, которой, по их предположениям, около 18 тысяч лет. 80 лет артефакт хранился в Музее естественной истории Тулузы, где под ним красовалась подпись «Церемониальная чаша для питья». Но в какой-то момент ученые усомнились, насколько логично делать отверстия в чаше для питья, и, возможно, они даже неестественные. Тогда были проведены дополнительные исследования, которые заключили, что отверстия в раковине сделали древние люди для извлечения звуков. Потом пригласили валторнистов, чтобы те попытались сыграть на вновь обретенном инструменте и даже сделали запись того, как звучит эта древняя морская раковина.

Как появились струнные инструменты

© Метрополитен-музей/CC0

Струнные инструменты у древних людей тоже были. Первыми из них принято считать охотничий лук. Неизвестно точно, когда изобрели лук, но это случилось примерно 20-30 тысяч лет назад. Древние охотники однажды отвлеклись от сосредоточенности на добыче и, отпуская стрелу, обратили внимание, что тетива от щипка издает звук, будто бы «поет».

Тогда они решили натянуть жилу убитого животного. А потом наши предки обнаружили, что, если потереть ее волосом зверушки, она «поет» лучше и дольше. Это открытие стало толчком к изобретению смычка: древние музыканты взяли палку, натянули на нее пучок конского волоса и стали водить им по струнам, которые уже научились к тому времени делать из крученых жил животных. Так струнные инструменты поделились на щипковые и смычковые.

Вместе с наблюдением, что натянутые на полый предмет (тыкву, глиняный сосуд или в идеале полое дерево) струны резонируют и дают полнотелый и насыщенный звук, началось развитие щипковых инструментов.

Самыми древними из струнных щипковых инструментов считаются арфа и лира. Подобные им прибамбасы находили не только в культурах Древней Греции, Египта и Рима. Что-то похожее обнаруживали при раскопках шумерской эпохи: возраст урских арф — около 4,5 тысячи лет. Все это лишний раз свидетельствует о зарождении музыкальной культуры одновременно с зарождением человеческой цивилизации.

Выходит, игра на струнах души интересовала людей уже тогда.

Текст: Светлана Абрамова