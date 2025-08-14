Топ-10 вокалистов, изменивших музыкальный мир

Ценность голоса и его важность для мировой музыкальной истории на самом деле не так уж просто определить. Безусловно, в мире полно параметров, которые могут относительно усреднить оценку голоса с точки зрения техники (это называется акустический анализ). Однако, как и с любым другим явлением в искусстве, важнейшим показателем величия того или иного тембра, по нашему мнению, все-таки остается эмоция.

То есть в принципе мы могли бы в самом начале сказать, что лучшая вокалистка за всю историю музыки — синекожая дива из «Пятого элемента» (1997). Просто из-за того, что, по утверждениям ее автора, кинокомпозитора Эрика Серры, он написал набор звуков, который, как ему казалось, физически невозможно было исполнить (в фильме использована запись, отредактированная с помощью дополнительного ПО).

И действительно, спеть оперу целиком, не забывая при этом о технике, ритме и прочих важных для пения вещах, практически невозможно, однако албанская певица Инва Мула, которой выпала честь озвучивать инопланетную вокалистку, мастерски исполнила 85 процентов того, что мистер Серра считал невыполнимым. Интересная ли это история? Мы на это надеемся. Войдет ли пение Мулы в музыкальную историю как некое «чудо»? Очень сомневаемся.

А вот хрипение Курта Кобейна, создавшего легендарную гранж-группу Nirvana, обосновалось в истории музыки, как у себя дома. И это при условии, что рокер частенько не попадал в ноты и в целом звучал довольно неопрятно. И где тут, по-вашему, справедливость? Правильно, ее здесь нет и, скорее всего, никогда не будет. Потому что слушателю важна не техника и академизм вокала, а то, как тот или иной голос на него влияет. А если этот ангельский тембр еще и разговаривает на его языке — это любовь на всю жизнь.

Самая важная черта по-настоящему хорошего вокалиста — умение «спеть» чувства других людей. Отражение, которое публика находит в голосе певца, и есть основная причина того, что исполнители достигают статуса легенд. Что-то вроде «пятого элемента», если угодно. Поверьте, в истории достаточно примеров, это подтверждающих.

1. Боб Марли

В 50-е, когда регги еще даже не успел сформироваться до конца, финансовое положение жителей Ямайки, мягко говоря, удручало. Из-за того, что музыкальный проигрыватель могла себе позволить далеко не каждая семья, местные добрые, но предприимчивые самаритяне организовывали «Ямайские саунд-системы» — это здоровенные глыбы из колонок, которые транспортировались по улицам Кингстона (столица островной страны) и позволяли устроить дискотеку где угодно. С помощью таких передвижных «потусонов» жители острова зарабатывали, просвещали земляков о новой музыке и параллельно развивали локальную сцену.

Артистический феномен Марли — самая монолитная из всех «саунд-систем», которой удалось выехать далеко за пределы родины и посвятить весь остальной мир в свою культуру. По большому счету Боб единолично нанес целую страну и жанр на мировую музыкальную карту. Более того, альбом Catch A Fire (1973), принесший музыканту межконтинентальную популярность, буквально нашпигован рассказами о тяжелой ситуации в стране и жизни местного населения, и именно его голос смог вынести это за пределы острова.

Поэтому в уникальном, немного осипшем и «умудренном» тембре Марли, очаровавшем огромное количество слушателей, скрывалось нечто большее, чем он сам. Это была Ямайка.

2. Дженис Джоплин

Визуальный образ Дженис, буквально впитавший в себя все стереотипы хипповых 60-х, никогда в жизни не выдал бы ее потрясающего голоса. Ее хриплый, надрывный и будто бы вечно простуженный вокал стал одним из самых популярных в блюз-роке того времени, и это не удивительно, ведь этот тембр невозможно было ни с чем спутать. Просто посмотрите на запись живого выступления Дженис с композицией Maybe и, например, феерический перформанс с Ball & Chain. Поверьте, этого уже достаточно, чтобы впечатлиться.

Примечательно, что мисс Джоплин часто называли «белой королевой блюза». Несмотря на свою простоту, этот титул несет в себе куда большую культурную ценность. Блюз — жанр, вышедший прямиком из-под палящего солнца хлопковых плантаций, на которых трудились сегрегированные чернокожие.

Рабочие песни, исполняемые порабощенным народом, эволюционировали в отдельный музыкальный стиль, к которому в силу исторической важности очень трепетно относились. Соответственно, то, что дарование Дженис удостоилось народного прозвища, было довольно значимым событием в налаживании отношений между расово разделенными жителями США. По крайней мере одним из самых благородных жестов за всю их историю.

В общем, неотразимый вокал Джоплин — это почти что Эминем, только из 60-х. Голос, перед которым смиренно отступали даже расовые предрассудки, обиды прошлого и долгоиграющие конфликты.

Рэй Чарльз

Легендарного Рэя Чарльза называют «отцом соула» не просто так. Музыкант, потерявший зрение из-за психологической травмы, перенесенной в детстве (когда мальчику было 7 лет, его младший брат утонул в озере, прямо на глазах юного Чарльза), в каком-то смысле воплощал собой соул.

Музыка, родившаяся из сочетания джаза, блюза и госпела, — это мир, который музыканту не нужно было видеть для того, чтобы понять. Его голос стал своеобразным рупором слушателей, возвещающим глубокое погружение в образы его композиций. В эти моменты музыкант жил по-настоящему. Возможно, куда интереснее и счастливее, чем его зрячие коллеги.

Боль, перенесенная исполнителем за время его жизни, стала основой для множества бессмертных хитов и экспериментов (говорят, что музыка артиста даже заложила фундамент современного R&B), а также превратилась в неповторимую искренность его песен. Феномен популярности музыканта куда более объясним.

Ощущение вселенской несправедливости и потерянности в жизни знакомо каждому, и то, насколько легко лилась каждая его песня, вводило зрителей в эстетический шок, от которого они еще долго не могли оправиться. Впрочем, в этом им тоже помогала надежная опора голоса исполнителя.

4. Уитни Хьюстон

And I Will Always Love You. И этим все сказано. Ладно, не все.

Голос Уитни — это по большому счету первоисточник почти всего современного R&B. Многие видные артистки из западной поп-индустрии (например, Celine Dion, Lady Gaga и Beyoncé) называют мисс Хьюстон своей вдохновительницей. Не удивительно, ведь это была одна из сильнейших женщин, прогнувших беспощадный каркас индустрии под себя. Львица, профессионализмом и харизмой покорившая холодный шоу-бизнес.

Элегантное, хрупкое и по-своему трепетное исполнение Уитни таило в себе огромную силу и выдержку, а ее яркое и бескомпромиссное поведение легло в основу ролевой модели, по которой сейчас живут певицы из Штатов. Виртуозный вокал исполнительницы стал голосом и надеждой для всех, кто мечтал добиться музыкальных высот. Вот оно — зеркало, в которое в юном возрасте всматривалось большинство звезд современности, лелея надежду однажды увидеть там хотя бы намек на сходство.

5. Егор Летов

Поэтический гигант, крестный отец сибирского андерграунда, фронтмен «Гражданской обороны» и один из самых видных зачинателей русского экзистенциально-психоделического рока.

Технически Егор не был выдающимся вокалистом. Даже легендарный крик «ООО-ооо-ООО, моя оборона», одним из первых упавший в мемную копилку современного юмора, мало соответствует общепринятым понятиям мелодичности. Но именно в этом неистовом противопоставлении себя всему на свете и заключается протест традиционного панка.

Этот исступленно кричащий, перегруженный голос озвучивал последние минуты молодости поколения, которое устало, но не переставало бороться за право быть услышанными. Металлический тембр Егора, вобравший в себя холод сибирских зим, страх тотального одиночества и искреннюю веру в праведность своего гнева, был ключевым звеном, из-за которого «лед под ногами майора» не таял. А это куда сложнее и важнее, чем отсутствие музыкального образования.

6. Иэн Кертис

Тот самый хороший парень из компании «рокеров-плохишей», однажды принявший свою истинную натуру. Благодаря Иэну Кертису и его группе Joy Division мир наконец-то получил незрелищную, но зато по-настоящему живую версию рока — постпанк, ставший саундтреком для всех личностей с тонкой душевной организацией.

Странный и по-милому неуклюжий голос Иэна был нужной поддержкой для всех вечно грустных и никем не понятых тинейджеров, впервые сталкивающихся со своими эмоциями. В моменты подобных чувственных ДТП вокал Кертиса всегда был рядом, а чувство комфорта, безопасности и понимания, возникавшее у слушателя, — лучшее, что может дать музыка. Кто знает, сколько на самом деле жизней спас его «заниженный» постпанк?

Зато точно понятно, что большинство групп, имеющих хоть какое-то отношение к новой волне русского инди, неистово косят под Joy Division. Даже сейчас.

7. Бигги Смоллс (или The Notorious B.I.G.)

Да, Бигги не пел постоянно (хотя иногда в малых количествах — бывало), и что? Технически, между прочим, речитатив является одной из форм вокала. И вообще, этот человек был «козырным» голосом восточного побережья в противостоянии с западным. А тексты читали? Мы бы не рисковали связываться с этим парнем.

В отличие от своего коллеги и одновременно конкурента Тупака Шакура, «Ноториус» не был никаким посланником мира и вершителем судеб. Смоллс был очуметь каким грузным, увесистым и, что самое главное, хладнокровным представителем своего района, даже не пытавшимся казаться лучше, чем он есть.

Абсолютно прямолинейно и безэмоционально «Король Бруклина» мог вещать о таких страшных вещах, что у слушателей кровь стыла в жилах, в то время как каменное сердце рэпера оставалось размеренно спокойным.

Рэп «Ноториуса» — это бриллиантовый образец настоящего, тяжелого бум-бэпа, который напрямую передавал сообщения из криминальных районов людям «на верхах», таким образом привлекая внимание к их проблемам. Вызвало ли это бурную реакцию, непонятно, но движения в рэпе уже начались.

8. Виктор Цой

Напомним, что в этом году русский рок оголтело праздновал 60-летие культового для жанра человека, Виктора Робертовича Цоя. Голос солиста «КИНО» никогда не отличался какой-то уникальной гибкостью, однако был услышан в правильное время и правильном месте (об этом мы, кстати, писали).

Его равномерный, рассудительный тембр, в котором почти всегда чувствовалось то ли детское озорство, то ли пасмурная взрослая задумчивость, стал самым близким другом молодежи того времени. Если кто и понимал то, от чего бесятся «молодые», это был именно Цой, а простота его текстов и общего имиджа делала его артистскую фигуру максимально близкой и дружественной советскому молодняку.

Голос Виктора — верный, мудрый и понимающий товарищ, который всегда мог подобрать нужные слова для поддержки.

9. Стиви Уандер

Так же, как и мистер Рэй Чарльз, Стиви Уандер лишился зрения в раннем детстве. Правда, если Чарльз хотя бы знал, что такое видеть, то Стиви ослеп уже через 6 недель своей жизни. Впрочем, учитывая масштабы его творческих успехов и стремительность музыкального развития, мистер Уандер ослепителен и великолепен сам по себе.

Стиви и его безграничный талант практически собрали современный соул и R&B: целых четыре его пластинки входят в список 500 лучших альбомов всех времен по версии Rolling Stone, а его 25 «Грэмми» уже, наверное, проломили своим весом полку для статуэток. Впрочем, основной музыкальный вклад Стиви — его музыка. Благодаря уникальному чувству гармонии Уандер может создать фьюжн-джаз из всего, к чему прикасается.

И это при условии, что артист еще и мастерски укрощает сложности своих аранжировок отточенным вокалом, с которым он великолепно управляется. Слушая динамичное, переменчивое пение Уандера, начинаешь чувствовать жизнь. По-настоящему и по-новому.

10. Адриано Челентано

Челентано — один из самых успешных итальянских певцов, прилежный семьянин, актер, режиссер и просто «рубаха-парень». Его голос — это почти что флаг Италии, если мы говорим о локальной эстраде. Этот человек выпустил целых 42 студийных альбома за свою карьеру.

Знаете, сколько времени понадобилось Адриано, чтобы открыть в себе столь плодотворный и, видимо, бесконечный талант? Нисколько. У мистера Челентано даже образования толком нет, но это не мешает ему просто идти по жизни и побеждать. А самое приятное, что это чувствуется в его голосе: по жизнелюбию Адриано — достойный соперник для Стиви Уандера, а по импульсивности подачи может даже «обогнать» Йена Кертиса.

Так же, как и вокал Стиви, артистическое пение Челентано дарит слушателю ощущение жизни. Безусловно, в репертуаре итальянца есть лирические композиции (например, драматичная песня Confessa в России была довольно популярна), но даже они не умаляют ощущения праздника, наступающего с резким, немного неопрятным (в хорошем смысле) голосом Челентано.

А если вокальную партию хочется отметить, разве это не настоящее величие?

Текст: Илья Власов