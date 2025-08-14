Лучшие песни про собак

Самые верные, холодноносые и любимые. Мы решили сделать подборку песен о собаках. Получившийся плейлист содержит композиции, не только посвященные лучшим друзьям человека, но и треки, вдохновленные этими зверями. Включите музыку, читайте текст — и сами все поймете.

© Freepik

Олег и Родион Газмановы — «Люси»

Детская композиция со счастливым концом о пропавшей любимице всего двора. В 1987 году Олег спел композицию вместе с шестилетним сыном, для которого это стало дебютом. Сейчас трек активно исполняется как старшим, так и младшим Газмановыми.

Для автора этих строк «Люси» имеет важное значение. Это была одна из первых песен, услышанных на бабушкином проигрывателе для пластинок. Естественно, винил был затерт до дыр юным меломаном.

Pink Floyd — Seamus

Пес Шеймус навсегда вписал себя в музыкальную историю благодаря Pink Floyd. Питомец экс-участника группы The Small Faces Стива Мариотта был на передержке у Дэвида Гилмора. Музыкант привел в студию пушистика и записал его лай для двухминутной блюзовой композиции. В процессе записи никто не пострадал.

«Секрет» — «Блюз бродячих собак

© Лев Медведев/CC BY-SA 4.0

Задорная ода собакам, которые всю свою жизнь провели на улицах. На самом деле, композиция применима и к бездомным псам с непростой судьбой, и к жизни ребят-беспризорников, которым надо бороться за место под солнцем. В любом случае мы такие эмпатичные песни ценим и всегда готовы им подпеть.

Pet Shop Boys — I Want a Dog

Герой этого танцевального раздрая обращается к слушателям с мольбой: хочу завести собаку! На самом деле это крик о помощи очень одинокого человека, который желает любви. Несмотря на бодрые ритмы, танцы эти очень грустные.

Наталия Лансере — «Яшка бежит за солнцем»

© Страница Наталии Лансере

Бездомный, но очень жизнерадостный пес живет одной целью — догнать Солнце. Начинается композиция позитивно, но под конец слушателя накрывает меланхолией: «Брожу по помойкам. А как я вспомню былые годы, то сразу становится очень горько». Не бросайте собак! Чтобы были песни только про счастливых зверей.

The Stooges — I Wanna Be Your Dog

Если у вас нет собаки, то можно самому попробовать обратиться в животное. Конечно, если верить самой известной песне панков The Stooges. У героя композиции даже есть своя лежанка. Возможно, у трека есть сексуальный подтекст, но кто знает. Может, вокалист группы Игги Поп реально вообразил себя собакой? Так и запишем.

The Monkees — Gonna Buy Me a Dog

© Общественное достояние

Американские «битлы» прославились хитом I’m a Believer, но их дискография куда богаче на интересные песни. В их числе Gonna Buy Me a Dog. Герою шутливой композиции звонит возлюбленная, которая говорит, что отношения закончены. Грустно, но, чтобы унять эту боль, было принято решение купить собаку и завести себе нового друга. В один момент трек превращается в поток непонятных образов. Тайного шифра нет, просто The Monkees дурачились в студии.

Александр Розенбаум — «Лаки»

Безумно грустная композиция о хозяине, собака которого ушла из жизни. Сердце разрывается, когда слышишь строчки: «Боже, как я любил, возвращаясь с гастролей, встретить белый пропеллер хвоста». Так что давайте ценить пушистых друзей, пока они с нами: призываем всех послушавших трек угостить питомцев чем-нибудь вкусным.

Валерий Леонтьев — «Выставка собак

© Shatokhina Natalia/globallookpress.com

Сатирическая композиция Леонтьева о том, как человек пришел на выставку четвероногих, а попал на ярмарку тщеславия их владельцев. Хозяева хвалятся друг другу происхождениями их собак, а исполнитель думает о тех, кому повезло меньше: «А за оградой кто? Бездомные дворняжки. Никто не виноват. Порода подвела».

Baha Men — Who Let the Dogs Out

Вы же понимаете, что мы не могли обойтись без этой нетленки? Самая собачья песня о собаках. Ладно, на самом деле не совсем. Просто никто не вслушивается в текст. Собаками тут кличут себя тусовщики, которые собирают большую вечеринку. Вот они и сравнивают себя с животными, которые сорвались с поводка. В реальности композиция очень пошлая, но разве это нас интересовало в детстве. Хотелось только покричать под песню: «Гав-гав!»