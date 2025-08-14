Главные зарубежные хиты 1980-х

Эпоху 80-х вспоминают даже те, кто родился в XXI веке. Синтезаторы, прически с начесом, странные танцы — это все, чего нам так не хватает в современной жизни. Чтобы погрузить вас в атмосферу того времени, мы сделали сборник самых популярных песен и собрали их в плейлист. Слушайте музыку десятилетия, в котором главными жанрами были диско, нью-вейв, тяжелый рок и синти-поп.

© imago stock&people/globallookpress.com

Популярные песни 80-х

1980

ABBA — The Winner Takes It All

Парадокс легендарной шведской группы ABBA заключается в том, что песня о разбитом сердце The Winner Takes It All в их исполнении звучит как жизнеутверждающий гимн.

В начале 1979 года Бьорн Ульвеус и Агнета Фельтског, участники коллектива, развелись. Спустя какое-то время Бьорн вместе с Бенни Андерсоном написал песню о разрыве отношений, и главную партию в ней спела именно Агнета.

Несмотря на то что фанаты отчетливо видели связь между треком и конфликтом Бьорна и Агнеты, ABBA это отрицали. Даже если это и так, искренность песни точно говорит о том, что песня The Winner Takes It All задела участников группы за живое.

AC/DC — Back In Black

Эту песню австралийской хард-рок-группы узнают по первому риффу даже те, кто не отличает гитару от баса. Главную мысль сингла можно выразить так: «Вы не ждали, а мы вернулись».

В феврале 1980 года погиб вокалист коллектива Бон Скотт. После трагедии группа вовсе думала прекратить свое существование, но участники решили, что сам Скотт этого бы не одобрил. Поэтому коллектив собрался и выпустил сингл Back In Black в память о своем товарище.

Многие считают 80-е золотой эпохой рок-музыки. Если вы любите, когда на вас качественно и высокохудожественно кричат, то загляните в наш материал о лучших тяжелых композициях этого десятилетия.

1981

Ricchi E poveri — Sara perche ti amo

Эти итальянцы точно знают, как танцевать диско. Вы не найдете в этом хите ни одного слова, которое хоть отдаленно может вызвать грусть. И правильно — в моде радость, смех, танцы и прически с начесом. Перевод текста на русский можно использовать как шпаргалку, если вы хотите высокопарно признаться своей второй половинке в любви.

Queen, Дэвид Боуи — Under Pressure

Как-то раз Боуи случайно забежал в студию к группе Queen. Они немного поджемили и резко решили написать свою песню. Так из спонтанной встречи родился хит Under Pressure. Озорство, с которым они сочиняли его, можно услышать и в самом треке. Однако лирика совсем не соответствует веселому настроению мелодии: «Это ужас осознания того, каков этот мир, — наблюдать, как хорошие друзья кричат: „Позвольте мне уйти“».

1982

Survivor — Eye of the Tiger

© M&M Group Entertainment

Почему под эту песню хочется эпично собираться на драку? Дело в том, что этот трек был написан по заказу Сильвестра Сталлоне для боевика «Рокки-3» (1982).

Песня начинается с гитарного риффа, напоминающего боксерские удары. Однако чувство надвигающейся опасности не отпускает на протяжении всей музыкальной композиции. Если вам нужен был какой-то мотивирующий толчок, то Eye of the Tiger отлично справится с этой задачей.

The Weather Girls — It’s Raining Men

А ведь эту безумную и абсурдную песню могла бы и Шер спеть. Однако звезды сложились так, что она отказалась. Этот диско-сингл также отвергли Дайана Росс, Барбра Стрейзанд и Донна Саммер. Окольными путями в конце концов трек дошел до двух скромных исполнительниц соула Two Tons. После долгих уговоров они согласились.

Сингл It’s Raining Men стал их пропуском в зал славы. Спустя время они настолько влюбились в песню, что даже название коллектива сменили на The Weather Girls.

1983

Eurythmics — Sweet Dreams (Are Made of This)

Это все еще синти-поп, но в его строгой вариации: черные костюмы, короткие яркие волосы и голос Энни Леннокс, вызывающий мурашки. После того как бывшие возлюбленные сформировали дуэт Eurythmics, они установили правило: не идти на компромисс. Вероятно, из-за этого их самый известный сингл Sweet Dreams (Are Made of This) ни на что не похож.

Если взглянуть на клип, то можно совершенно потерять логику происходящего: медитации, игра на виолончелях с закрытыми глазами и, самое главное, корова!

The Police — Every Breath You Take

Многим ошибочно кажется, что этот сингл о великой любви. Однако фронтмен нью-вейв-группы The Police Стинг вкладывал в песню совершенно другой смысл. Да и написал он эту композицию после разрыва с первой женой, тогда ему точно было не до романтики.

В треке поется о мужчине-сталкере, безответно влюбленном в свою жертву: «Разве ты не видишь, ты принадлежишь мне?» Если взглянуть на сингл с другой стороны, он сразу становится очень пугающим. Стинг негодовал от того, что песню часто понимают неправильно, и сам называл ее «неприятной» и «злой».

1984

Scorpions — Still loving you

© Oliver Gutfleisch/globallookpress.com

Несмотря на то что этот трек написала немецкая хард-рок-группа, в ней есть место и нежным интонациям, и тихим унылым гитарам, и хрупкому вокалу.

В рок-балладе Still loving you лирический герой умоляет свою возлюбленную попробовать еще раз: «Если бы мы прошли снова весь путь с самого начала, я попытался бы изменить все то, что погубило нашу любовь».

Из-за того что в припевах на слушателя всей мощью обрушиваются инструменты, кажется, что это песня о великом отчаянии. А может, даже и о надежде. Это уже зависит от восприятия того, кто ее слышит.

Queen — I Want to Break Free

В песнях легендарной рок-группы Queen всегда есть какая-то легкость, которую никак не отягощают ни тяжелые партии инструментов, ни голос Фредди Меркьюри, улетающий время от времени куда-то очень далеко. И это качество просто идеально подходит хиту I Want to Break Free, в котором герой будто пытается сбросить с себя сдерживающие оковы: «Я хочу вырваться на свободу. Я так хочу вырваться на свободу от твоей лжи. Ты так самодовольна, ты мне не нужна, я должен вырваться на свободу. Бог знает: я хочу освободиться».

Трактовки смысла этой песни можно перечислять очень долго: разрыв отношений, новая глава жизни, освободительные движения и много чего еще.

1985

Tears for Fears — Everybody Wants to Rule the World

Песня родилась из двух простых аккордов, сыгранных на синтезаторе, и строчки, которая подарила синглу смысл: «Все хотят управлять миром».

Синти-поп 80-х будто держал исполнителей в рамках жизнерадостности. Иначе тяжело объяснить, почему в треке Tears for Fears легкую музыку с звонкими синтезаторными мелодиями дополняет лирика, поднимающая темы власти, войны и страдания. Диссонанс весьма характерный для той эпохи.

Dead or Alive — You Spin Me Round (Like a Record)

Группа Dead or Alive существовала где-то на стыке поп-музыки и электроники. Если заглянете в клип, снятый на хит You Spin Me Round (Like a Record), то вы увидите все, что отражает это время: диско-шары, сумбурные наряды, золото, блеск, странные танцы и волосы, зачесанные так, что они буквально стоят.

В этом танцевальном сингле есть то самое безумство, от которого появляются искры в глазах. Возможно, поэтому песня бьет рекорды по каверам: от грызунов из мультфильма «Элвин и бурундуки» (2009) до рэпера Flo Rida и Кеши.

1986

Berlin — Take My Breath Away

Хит Take My Breath Away отражает уже более элегантную сторону 80-х: синтезаторы становятся более тягучими, начесы — чуть более аккуратными.

Песня стала одной из основных музыкальных тем в фильме «Лучший стрелок» (1986), где главную роль исполнил Том Круз. Возможно, поэтому романтичная баллада Take My Breath Away от нью-вейв-группы Berlin больше подходит эстетике «тихая роскошь», о которой все будто забыли в этом десятилетии.

Status Quo — In the Army Now

У этого сингла есть один секрет: изначально песню In the Army Now исполнил нидерландский дуэт, состоящий из братьев Болланд. И в их варианте музыкальная композиция имела отчетливый антивоенный характер.

Но именно Status Quo сделали песню всемирным хитом. Они немного изменили лирику и ужестили музыку. И после таких метаморфоз сингл In the Army Now вовсе стал военно-патриотической песней.

1987

Майкл Джексон — Bad

© Henrik Hildebrandt/colourpress.com/globallookpress.com

80-е невозможно представить без Майкла Джексона. По его песням можно изучать музыкальную историю этой эпохи.

На трек Bad, написанный в жанре фанк с элементами хип-хопа, повлияла реальная история убийства чернокожего подростка белым полицейским. Из-за контекста, вложенного в песню, переводить ее название стоит не как «плохой», а как «крутой» (с афроамериканского английского).

В том же году на сингл Bad вышел короткометражный фильм, снятый Мартином Скорсезе. В нем Джексон и его банда танцуют в метро. Многие называют клип культовым. Но если честно, такое определение можно дать всему творчеству Майкла Джексона.

Рик Эстли — Never Gonna Give You Up

Для счастья многого не надо, лишь бы Рик Эстли пропел своим глубоким баритоном, что он тебя «никогда не бросит». Возможно, благодаря цепляющему голосу певца простая, на первый взгляд, песня стала золотым хитом.

Новый виток популярности сингл получил, когда стал мемом в начале нулевых. У этого явления даже название свое было — рикроллинг. Люди кликали на гиперссылки и случайно оказывались на странице с клипом на песню Never Gonna Give You Up. Поэтому не удивляйтесь тому, что вы откуда-то помните культовый танец Рика Эстли.

1988

Guns N' Roses — Sweet Child O' Mine

Нежные строки баллады Sweet Child O' Mine первоначально предназначались не для широкой публики, а для одной девушки. Фронтмен и вокалист группы Эксл Роуз когда-то написал для своей возлюбленной стихотворение, которое пылилось на полке, пока не начался процесс создания этого хита.

Видимо, трогательная песня в исполнении хард-рок-группы задела слушателей за живое, потому что она сразу же возглавила хит-парад Billboard Hot 100.

Бобби Макферрин — Don’t Worry Be Happy

Среди танцевального диско и тяжелого рока в список золотых хитов 80-х попал сингл Don’t Worry Be Happy, который сочетает в себе черты джаза и регги.

Фраза «Не беспокойся, будь счастлив», которая на самом деле является высказыванием индийского философа и мистика Мехера Бабы, доказывает, что нет ничего лучше простой истины.

Эта песня также стала первой акапельной композицией, которая достигла таких высот. В ее создании не использовано ни одного инструмента. Музыкальная часть состоит из различных звуков, записанных самим Бобби Макферрином.

1989

Фил Коллинз — Another Day in Paradise

Фил Коллинз стал известен как участник рок-коллектива Genesis. Однако его сольная карьера совершенно не меркнет на фоне групповой деятельности.

В песне Another Day in Paradise вы не найдете танцевальных ритмов, яркости и чудачества. Под унылую синтезаторную мелодию Фил Коллинз поет о бездомных: «Она зовет мужчину на улице, он видит, она плачет. Подошвы ее ног истерты до мозолей, она пытается идти, но не может».

Хороший пример того, как музыканты могут использовать свое влияние ради благих целей.

The Cure — Lovesong

© Bill Ebbesen/CC BY-SA 3.0

Lovesong от готической группы The Cure стала одной из величайших песен о любви всех времен. История, которая за ней скрывается, не менее романтична, чем сама композиция.

Фронтмен группы Роберт Смит написал Lovesong в качестве свадебного подарка для своей жены Мэри. Трек — это признание в чувствах без каких-либо увертываний и громких метафор: «Как бы я ни был далеко, я буду любить тебя. Сколько бы времени мне ни было дано, я буду любить тебя. Что бы я ни говорил, я буду любить тебя».

Несмотря на успех Lovesong, сам Роберт Смит иногда называет песню самой слабой в альбоме Disintegration (1989). Однако, по его же словам, Мэри после первого прослушивания «задушила его поцелуями». А это означает, что главному слушателю она очень понравилась.

Итоги музыкального наследия 1980-х годов

Начало десятилетия знаменуется очень важным событием: в 1981 году начал свое вещание MTV. Это означало, что исполнителям теперь надо было заморачиваться не только над звуком, но еще и на картинкой. Музыкальные клипы того времени по сложности, идее и качеству могут легко соперничать с современными роликами.

В эпохе 80-х приветствовали все странное: насыщенные звуковые эффекты, синтезаторы, электронику. Но это не означало, что на вокал можно было забить — все еще ценились сильные голоса с мелкими шероховатостями.

Девиз десятилетия — «Ярче!»: экстравагантные наряды, сложные прически и обилие красок. Исполнители стали законодателями мод. Если мужчины равнялись на Майкла Джексона, то женщины пытались быть похожими на Мадонну.

Если в 80-е мы входили, пританцовывая под диско и синти-поп, то в конце десятилетия стали популярны «душевные» композиции, к которым можно отнести рок-баллады. Видимо, все просто устали от постоянных пульсаций и движений, поэтому искали покоя и умиротворения.

Ну и без лишних слов просто перечислим, сколько громких имен подарило нам это время: ABBA, Queen, Майкл Джексон, The Cure, The Police и другие. Мы все еще жадно хватаемся за ту самую музыку и слушаем ее до дыр. И, вероятно, не перестанем это делать еще очень долго.

Влияние хитов 80-х на современную музыку

Вы думали, что 80-е прошли, и все? Совсем нет, музыканты уже нашего времени не перестают возвращаться к этой эпохе снова и снова.

Наверное, главный исполнитель, сбежавший из прошлого, — это The Weeknd. Синтезаторы, танцевальные биты, яркий визуал — и чем вам не 80-е? Главная ода той эпохе — трек Blinding Lights (2020), который вошел в его альбом After Hours (2020). Ну а что еще следовало ожидать от поклонника Майкла Джексона и Принса?

© Photo Image Press/globallookpress.com

Дуа Липа также целый релиз посвятила времени диско — Future Nostalgia (2020). В каждом треке альбома можно почувствовать веяние из прошлого, чего и добивалась певица.

Это лишь самые яркие примеры, на самом деле 80-е вдохновляют многих артистов. Даже Тейлор Свифт выпустила альбом «1989» в 2014 году, что еще тут можно сказать.

Сейчас мотивы 80-х кажутся на удивление свежими. Мы будто отвыкли от того, что под музыку можно танцевать и что песни не всегда должны вводить в тлен. Возможно, поэтому возврат к старому так приветствуется публикой.

