Девушка и ее команда: топ рок-групп с женским вокалом

В наше время уже очень трудно сказать, что рок — дело исключительно мужское. Девушки прекрасно справляются с обязанностями гитаристок, барабанщиц, басисток и, конечно, вокалисток. Женская лидирующая фигура в коллективе, играющем тяжелую музыку, — явление уже достаточно привычное. И все же такие группы запоминаются особо, от чего, в сущности, и родился этот текст. Попробуем обойтись без очевидных Nightwish, Evanescence и Paramore и посмотрим, что творится в коллективном рок-творчестве с женским вокалом.

Within Temptation

Эту нидерландскую симфорок-команду можно назвать близкой по духу финнам Nightwish. Однако музыка Within Temptation чуть более опасно балансирует на грани массового и более андерграундного творчества. Второй и третий их альбомы — Mother Earth (2000) и The Silent Force (2004) — были полны хитов. В том числе имелся там неожиданный кавер на нетленную Running Up That Hill Кейт Буш, который можно считать «перепевкой здорового человека» в отличие от более известного кавера Placebo. Солистка группы Шарон ден Адель быстро стала одной из главных «готических принцесс» рока, сочетающих в своем образе и голосе хрупкость и силу. Сам же коллектив всегда отрицал свою принадлежность к готике.

Guano Apes

Если у предыдущих героев этого списка ставка делается скорее на эстетику и контраст «тяжести и нежности», то этот немецкий альтернативный рок-квартет всегда был более склонен шокировать своей «антиженственной» музыкой. И это не помешало ему приобрести популярность далеко за пределами Германии. Бойкая вокалистка Сандра Насич и компания миксуют в песнях метал, качественный поп и рэп и, что примечательно, тоже любят каверить треки исполнителей самых разных жанров — от Alphaville до Эминема. В 2007-м Сандра также выпустила сольную работу The Signal, которая, как и последняя пластинка Guano Apes, обвинялась в попсовости. Ее сильный голос, умело играющий с расщеплением, в музыке такого типа уже немного терялся. Впрочем, надеемся, что преодолеть этот «зажим» и выпустить что-то новое у коллектива удастся — с 2014 года мы успели крепко соскучиться.

Halestorm

А вот и тенденция намечается — команды с женским вокалом успешно совмещают множество стилей. Так происходит и с американскими хард-рокерами Halestorm, в чьей музыке явственно сквозят ретро-рок-н-рольные мотивы и поп-мелодии. Лиззи Хейл, играющая в коллективе роль и гитаристки тоже, обладает не только недюжинными вокальными способностями, но и актерским даром, заметным, например, в клипе на композицию Vicious. Имеет она и способность поддерживать некую глянцевую картинку, с которой и в массы не грех выйти, и конкуренцию Аврил Лавин составить. Забавно, что, еще не став знаменитой, Хейл случайно попала в документалку о Лавин 2003 года, где с восхищением отозвалась о первом лонгплее своей будущей коллеги.

The Kills

Немного отойдя от более тяжелых поджанров, отметим и интернациональный дуэт Элисон Моссхарт и Джейми Хинса, играющий нечто вроде инди- и блюз-рока. Дружеская магия из огненной, дерзкой энергии американки Моссхарт и сдержанной интеллигентности британца Хинса сделала The Kills одними из главных переосмыслителей «старомодного» звучания и стиляг на музыкальной сцене. Их много сравнивали с The White Stripes. И Элисон не заставила поклонников долго ждать работы с Джеком Уайтом в супергруппе The Dead Weather. Однако The Kills сохраняют уникальность, со знанием дела используя в творчестве нотки женской меланхолии. Пожалуй, главный их хит, Cheap and Cheerful 2008 года, звучит забойно и резко, словно эдакий футбольный инди-гимн, но скрывает глубокую душевную печаль.

Kittie

Канадское трио наряду с «Ранетками» отлично дополняет плеяды полностью женских коллективов. С легендами русского поп-рока Kittie объединяет и связь со школьным спортивным залом, где, как мы помним по сериалу, «Ранетки» репетировали. Их канадские коллеги там познакомились. Но шутки в сторону — Kittie терпеть не могут, когда слушатели акцентируют внимание на их гендерном составе. Девушки — классики ню-метала, а позже трэша и дэт-метала. Солистка Морган Ладер располагает узнаваемым тембром голоса, а также техниками экстрим-вокала — все это она применяет и в другой своей группе, Karkaos.

Infected Rain

В наш список попал и коллектив довольно неожиданной для рок-музыки страны — Молдовы. Обычно Infected Rain относят к металкору, но есть в их творчестве черты мелодик-дэт-метала и ню-метала. Фронтвумен Елена «Scissorhands» Катарага внешне напоминает солистку российской рок-группы «Слот» Дарью Ставрович. Как вокалистка, она отлично справляется с харшем и гроулом и вытворяет со своим голосом немыслимые вещи на чистых верхах. Коллектив трудно назвать поддерживающим культурные традиции своей страны. Скорее они музыканты мира: Елена жила в Армении, а сейчас в США, лейбл Napalm Records, на котором творят Infected Rain, — австрийский.

iwrestledabearonce

Более нетипично женского звучания, чем у этой американской команды, и не придумаешь. Немудрено, что название их переводится с английского как «однажды я поборол медведя». Авангардно смешивая, как ингредиенты в гурманском салате, жанры вроде маткора, дэткора, джаза и электроники, iwrestledabearonce ломают все стереотипы о «слабом поле» — к счастью, без причинения вреда медведям. Вокалистку Кристу Кэмерон, которая предпочла музыке семейную жизнь, в 2012 году заменила Кортни ЛаПланте, увлекающаяся гуттуралом — утробным пением, по которому не сразу поймешь пол поющего. К сожалению, в 2016-м группа распалась, так как Кортни плохо переживала статус «игрока на замену».

Hole

Добавим в этот текст щепотку гранжа. Не все помнят, что у возлюбленной Курта Кобейна Кортни Лав тоже был коллектив, сделавший много для поджанра. Первый их альбом Pretty on the Inside (1991) был более нойзовым и дерзким. Далее же Лав и ее соратницы перешли к более мелодичной музыке, навеянной, видимо, Fleetwood Mac и My Bloody Valentine, которых очень ценит Кортни. Голос Лав, пускай не охватывающий несколько октав, запоминается своей искренней подачей и характерными металическими нотками. Позже он нашел недолгое применение в проекте Bastard, просуществовавшем всего год из-за разногласий внутри команды, и в сольном альбоме певицы — America`s Sweetheart (2004). Hole же вполне успешно записывались до 2012 года. Мечтавшая быть как Нэнси Спанджен, Кортни стала скорее Сидом, самой иконой. Мадонной от мира рока, доказавшей, что женщина на сцене может быть яркой и раскрепощенной личностью. Завещанного ею принципа, в сущности, и придерживаются все героини этого материала.

