Знай наших: топ легендарных песен русского рока

Принято считать, что основу ключевых жанров заложили зарубежные музыканты. Но на самом деле тяжелая музыка практически везде возникла примерно в одно и то же время — и у нас в том числе. К примеру, в 80-е за бугром настал расцвет Iron Maiden и Metallica, а у нас появились «Ария» и «Черный обелиск»… К чему это мы? Да к тому, что и в России есть огромное количество легендарных рок-песен и не менее легендарных коллективов. О ком идет речь, вы узнаете из нашего нового материала.

Кипелов — Я свободен

Без знаменитого хита Валерия Кипелова не обходится ни одна статья о русском роке. А все потому, что «Я свободен» — буквально олицетворение отечественной тяжелой музыкальной сцены: это эпический, масштабный опус, построенный по принципу медленно пробуждающегося вулкана. Начинаясь как тихая баллада, песня постепенно приходит к огненной, хлещущей эмоциями кульминации. Но ни один вокалист не смог бы подать трек так, как это сделал Кипелов. Именно благодаря его мощному, экспрессивному тембру припев «Я свободен» настолько хорошо врезается в память.

Ария — Беспечный ангел

Бывшая альма-матер Валерия Александровича. Сколько бы фронтменов в «Арии» ни сменилось, в первую очередь все ассоциируют эту группу с Кипеловым. Это так же неизменно, как Three Days Grace и Адам Гонтье, например. А «Беспечный ангел» по праву считается самой легендарной песней команды. И, как водится, не авторской.

Маргарита Пушкина

Хит, вот уже на протяжении тридцати лет передающийся из уст в уста, — на самом деле кавер на композицию Going to the Run из альбома голландского коллектива Golden Earring. В оригинале трек тоже был посвящен погибшему байкеру из клуба Hell’s Angels. Так что бессменная автор текстов «Арии» Маргарита Пушкина просто адаптировала песню на русский. Теперь строчки «Ты летящий вдаль, вдаль ангел» заиграли новыми красками, верно?

Lumen — Сид и Нэнси

«Но мы с тобою будем вместе, как Сид и Нэнси, Сид и Нэнси»… А дальше лучше не продолжать, ибо до пенсии дожить все-таки хочется. Бесспорно, Lumen — одна из самых великолепных групп в плане лирики. Даже спустя 20 лет музыканты по-прежнему удерживают планку качества, но именно хит «Сид и Нэнси» вывел их в эшелон мейнстрима. Трек назван в честь одноименного фильма, который повествует о жизни и смерти Сида Вишеса, легендарного фронтмена Sex Pistols.

Дух киноленты вполне соответствует самому времени: искра, буря, безумие, панк-рок, трагическая история любви… Отсылки на все это, кстати, можно отыскать и в дебютнике Lumen «Без консервантов» (2023). Эта пластинка — олицетворение того, каким должен быть классический панк: бунтарским, агрессивным, искренним и беспощадным. А «Сид и Нэнси» — местный магнум опус. И этим все сказано.

Animal ДжаZ — Три полоски

Музыканты, которые начали джемить с животными еще в далеком 2000 году, прославились благодаря своим пронзительным, драматичным песням, близким по звучанию к старому доброму альтернативному року. Заметим, появилась эта группа в те же времена, что и Linkin Park, Thousand Foot Krutch, Skillet и иже с ними — а это о многом говорит. Вот и «Три полоски» — олицетворение тех самых золотых лет и любимого 2007-го в придачу. В музыке — гитарные аккорды на перегрузе, опустошающие душу. В тексте — молодежная метафора на метафоре. А вы идете с наушниками и поете внутренним голосом: «Джинсы порезаны, лето, три полоски на кедах под теплым дождем…»

Слот — 2 войны

Наверное, эту группу можно было бы назвать «отечественными Linkin Park». В конце концов, ребята и каверы на легендарную команду играли, да и рэпом вперемешку с надрывным вокалом баловались… Но, на самом деле, несмотря на расхожее мнение, «Слот» — отнюдь не клоны Майка Шиноды, Честера Беннингтона и иже с ними. Отечественная формация с дебютных лет ворвалась на сцену со своим уникальным стилем, показав что-то пограничное между готикой, рэпкором и мейнстримным хардкором.

«2 войны» — заглавный трек второго полноформатника группы и в совокупности одна из самых хитовых песен своего времени. И хотя считается, что расцвет «Слота» пришелся на приход в коллектив Дарии «Нуки» Ставрович, вокал тогдашней фронтвумен Ульяны «IF» Елиной по-прежнему врезается в память.

Кино — Звезда по имени Солнце

Уверены, статус этой песни понятен каждому без слов. Это воистину культурное наследие отечества. Равно как и любая другая композиция «Кино». А секрет успеха-то прост: понятный всем мотив, легкие в освоении гитарные аккорды, самобытный тембр Виктора Цоя и, конечно же, пронзительный текст на все времена. «Звезда по имени Солнце» — своего рода гимн уходящей эпохи и ода человечеству. А если учесть, что песня вышла незадолго до смерти Цоя, ее посыл становится еще более символичным.

Мураками — Бред

Трек, о котором сейчас пойдет речь, даже звучал в одном из обзоров известного киноблогера Chuck Review. Это уже о многом говорит. Конечно, в первую очередь казанская группа «Мураками» проторила себе дорожку в мейнстрим песней «Нулевой километр» в 2011 году, но именно сингл «Бред» закрепил статус команды на отечественной рок-сцене. Да, в творчестве коллектива довольно сложно уловить иезуитскую беллетристику того самого японского прозаика, но здесь это и не важно. Важно то, что трек наподобие «Бреда» сделан по стандартам качества Страны восходящего солнца. То есть он актуальный по смыслу, современный по звучанию и запоминающийся на слух. И при этом абсолютно непримитивный.

Вельвет — Продавец кукол

В далеком 2010-м году группе «Вельвет» удалось сделать то, что казалось тогдашним зумерам невозможным. А именно — совместить поп-романтику с агрессивными риффами. Сингл «Продавец кукол» стал лучшим образцом этого стиля: в нем немножко слащавая вокальная подача совмещается с пронзительными гитарными партиями и драматичным, метафоричным текстом. Можно было бы провести аналогию с финскими The Rasmus, только с фронтвумен-вокалисткой. Но в данном случае словосочетание «слащавый вокал» отнюдь не призвано вас оттолкнуть. Напротив, голос Екатерины Белоконь звучит прекрасно, нежно и профессионально, заставляя слушателя унести в жуткий мир «Продавца кукол».

Король и Шут — Камнем по голове

Михаил Горшенев и Андрей Князев за годы существования «КиШ» выдали много качественного материала, но именно «Камнем по голове» из одноименного дебютника стала началом расцвета хоррор-панка. Культовый рокерский дуэт с самых ранних лет сотрудничества знал, какой концепции будет придерживаться: с одной стороны, агрессия и театральность вперемешку с джокеровским безумием, а с другой — фэнтезийное королевство в духе Толкина. В «Камнем по голове» идеально подчеркнут этот дуализм, и именно поэтому песня считается одной из самых известных в творчестве «КиШ».

Агата Кристи — Сказочная тайга

Появившись на горизонте российской рок-сцены в 1985 году, «Агата Кристи» сразу стали держаться особняком среди коллег. В то время как конкуренты вовсю играли модный тогда хеви-метал и хард-рок, коллектив, названный в честь королевы детективов, окутывал свое творчество мистическим флером. Это заметно как в текстах, так и в музыке, которая звучит как рассказы какого-то таинственного попутчика у костра. «Сказочная тайга» имеет примерно такую же атмосферу. Песня не очень громкая, но и не очень тихая, не жуткая, но и не безоблачная, то есть постоянно держит в некоем напряжении и заставляет напрягать мозги. Впрочем, как и произведения старушки Агаты.

