Леонид Агутин устроил концерт в самолёте

Певец и композитор Леонид Агутин спел свои хиты на высоте 10 тысяч метров. Зрителями стали пассажиры самолёта, летящего рейсом Москва — Сочи.

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Ролик с выступления Леонид Агутин опубликовал в своём Telegram-канале. Пользователи под ним оставляют восторженные комментарии и завидуют тем, кто оказался на борту самолёта: «Если бы я была там, я бы навсегда исцелилась от аэрофобии», «Какие счастливые пассажиры, плачу вместе с вами».

Рейс из Москвы в Сочи, во время которого свои композиции исполнили Леонид Агутин и дуэт Socrat & Lera, был благотворительным. Все вырученные за билеты средства пойдут на помощь научно-экологическому центру, занимающемуся сохранением и восстановлением популяции черноморских дельфинов, пишет издание «Газета.ру».

Ранее Леонид Агутин выпустил новый альбом «Н.В.Л.», в который вошли 10 треков.

Леонид Агутин отказывается от современных трендов в новом альбоме «Н.В.Л.»