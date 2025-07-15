Macan объявил дату выхода нового альбома Bratland

Анастасия Шубина

Российский рэпер Андрей Косолапов, он же Macan, анонсировал новый альбом. Пластинка, получившая название Bratland, должна выйти 18 июля.

Macan объявил дату выхода нового альбома Bratland
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В своих соцсетях Macan также опубликовал несколько коротких видео с разными артистами, которые с большой вероятностью появятся в лонгплее. Среди них — хип-хоп-исполнители Баста, YASMI, Брутто, а также рок-группа «Три дня дождя». Точный трек-лист альбома пока неизвестен.

Macan является ярким представителем пацанского рэпа. В своих треках он часто говорит о любви, своём прошлом и «братьях», которые поддержат его в любой ситуации. Его предыдущий альбом I AM, представленный 19 июля 2024-го, долго находился на вершинах российских чартов.

Звук: молодёжь слушает белый шум, тру-крайм и Macan