Macan объявил дату выхода нового альбома Bratland

Российский рэпер Андрей Косолапов, он же Macan, анонсировал новый альбом. Пластинка, получившая название Bratland, должна выйти 18 июля.

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В своих соцсетях Macan также опубликовал несколько коротких видео с разными артистами, которые с большой вероятностью появятся в лонгплее. Среди них — хип-хоп-исполнители Баста, YASMI, Брутто, а также рок-группа «Три дня дождя». Точный трек-лист альбома пока неизвестен.

Macan является ярким представителем пацанского рэпа. В своих треках он часто говорит о любви, своём прошлом и «братьях», которые поддержат его в любой ситуации. Его предыдущий альбом I AM, представленный 19 июля 2024-го, долго находился на вершинах российских чартов.

Звук: молодёжь слушает белый шум, тру-крайм и Macan