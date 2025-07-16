Deftones выпустили клип на сингл My Mind Is A Mountain

Альтернативная рок-группа Deftones выпустила клип на песню My Mind Is A Mountain, которая войдёт в их предстоящий альбом Private Music.

© Thomas Frey/globallookpress.com

Трек вышел 11 июля, тогда же группа анонсировала свой первый альбом за пять лет, релиз которого состоится 22 августа.

My Mind Is A Mountain выполнена в классическом для коллектива звучании — с энергичными риффами и вокальными партиями, в которых чередуются агрессия с меланхолией.

В клипе на трек участники выступают вместе в пустой комнате. Большая часть видео представлена в тёмных тонах со вспышками красного цвета.

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