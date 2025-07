Как написать хит: семь простых правил

Пока одни музыканты утверждают, что для творческого успеха достаточно «быть собой», другие заверяют, что «формулы хита не существует». Педагог высшей категории и автор бестселлера «Хочешь петь? Пой!» Мария Денисова уверена в обратном: написать хит можно, если придерживаться определённых правил. Этому она посвятила свою книгу «Хочешь петь хиты? Пиши!».

С разрешения издательства «Бомбора» «Рамблер» публикует отрывок из книги. В нём Денисова раскрывает, какие приёмы могут повысить шансы песни на хитовость.

Звуковая волна — это механические колебания, распространяющиеся в газах, твёрдых телах и жидкостях. Музыка представляет собой звуковую волну, которая, распространяясь в воздухе, ударяется о барабанную перепонку, поэтому строчка из нетленки 1990-х Hit Me Baby One More Time Бритни Спирс была выбрана мной в качестве эпиграфа неслучайно, ведь хит, словно музыкальный удар, оставляет неизгладимое впечатление и заставляет повторно воспроизводить композицию.

Механизм воспроизведения постоянно меняется: от нотных листов к валику пианолы, затем радио, винил, кассеты, CD, MP3 и теперь стриминг. Но эмоциональная механика песни во многом осталась той же, сыграна ли она Элом Джолсоном на фортепиано или Слэшем на гитаре. Давай же посмотрим и проанализируем, какие музыкальные и текстовые элементы увеличивают силу удара и способствуют тому, чтобы песня звучала из каждого утюга.

Кстати, эта крылатая фраза не метафора. Советский утюг, чья конструкция отличалась от конструкции современного подобного изделия, можно было подключить к радиоточке — специальной розетке, находившейся в каждой квартире советского гражданина, и из подошвы изделия транслировалось радиовещание.

Приступим же к созданию твоего идеального первого хита. Прочитав эту главу, ты можешь доработать композиции, которые уже у тебя есть, или сочинить новые, используя ранее описанные приёмы.

Автор книги «Хочешь петь хиты? Пиши!» Мария Денисова

Итак, пишем хит. Успех заключён прежде всего в логичности и предсказуемости его мелодии, однако это отнюдь не значит, что хитовость означает примитивность. Хороший хит, снискавший долгосрочную популярность, — идеальное воплощение баланса простого и сложного. Если ты хочешь написать песню, способную нравиться большому количеству людей, необходимо считаться с массовым вкусом, сочинять сильные припевы и, как стендап-комик, поднимать злободневные темы.

«Коммерческая музыка — эта такая, на которой планируют заработать (хотя бы в теории). Для неё лучше не изобретать «что-то абсолютно новое», а прислушаться к тому, что сейчас хотят люди. И привнести в это что-то своё». (Суворов Б. С. От демки до концерта. Как стать популярным музыкантом. М.: Альпина Паблишер, 2024. С. 40.)

Хит имеет три главные составляющие:

• понятная тематика: то есть знакомая и близкая твоим слушателям. Поэтому если целевая аудитория — подростки, тексты в песнях могут быть о школе, первой любви, модных увлечениях. Ярким примером школьного кумира является канадская певица Аврил Лавин;

• качественное исполнение: какой бы простой или сложной песня ни была, какой бы крутой она тебе ни казалась, если ты её исполнишь плохо, она хитом не станет. У Виктора Цоя, несмотря на вокальную простоту песен, был чётко выверенный стиль, своя узнаваемая манера пения и качественные записи;

• узнаваемость: песню We will rock you ты узнаешь с первых тактов. Композиции группы ABBA тоже угадаешь по вступлению. Вспомни игру «Угадай мелодию», именно на этом приёме она и основана.

Есть несколько тем, которые точно цепляют слушателя:

• Любовь и отношения, например многие хиты Уитни Хьюстон.

• Воспоминания: «Школа» группы «Любовные истории» — самая популярная песня на последних звонках. «Куда уходит детство» — песня, ставшая хитом дважды: сначала в исполнении Аллы Пугачёвой, а затем — группы «Сливки». «Детство» Юрия Шатунова тоже хит, который слушают и напевают несколько поколений. «Про белые розы» — ностальгическая песня из репертуара Димы Билана, в ней ты найдёшь строчки из десятка хитов 1980-х и 1990-х. «Городок» по сей день остаётся одним из главных хитов Анжелики Варум.

• Путешествия: «На недельку до второго я уеду в Комарово», «Прованс» певицы Ёлки, «Портофино» Жанны Фриске.

• Мечты: «Верхом на звезде» Найка Борзова, «Мечтатели» авторства Алексея Романоф, I Have a Dream группы ABBA. Шведы по сей день остаются одними из главных хитмейкеров современности. Один мой знакомый из Швеции даже пошутил: «У нас всё хорошо с тремя вещами: музыкой, математикой и иностранными языками».

Ещё один хит про мечты — песня Юрия Антонова «Не забывай», которую многие называют «Мечта сбывается». По этому поводу даже был случай в моей педагогической практике: пришёл ко мне ученик и сказал, что ему нравится песня Юрия Антонова, но он забыл её название. Эта была именно та самая песня с неочевидным названием «Не забывай». Юрий Антонов — человек, сотни песен которого можно назвать не просто хитами, а настоящими шлягерами. Их не убирают из ротации, композиции звучат современно спустя несколько десятилетий.

• И четвёртая тема, благодаря которой песня увеличивает свои шансы стать хитом, — юмор: «Всё могут короли», «Волшебник-недоучка» Аллы Пугачёвой на стихи Дербенёва, «Ягода-малинка» — Хабиба, «На “Титанике”», «Шампанское» — Лолиты. Последняя, кстати, стала известной благодаря юмористическим песням, спетым в составе дуэта «Академия» с Александром Цекало. Хитами стали шуточные песни Филиппа Киркорова «Зайка моя» и Николая Баскова «Натуральный блондин». Всю свою музыкальную карьеру построил на юмористических песнях Александр Ревва, взяв псевдоним Артур Пирожков.

Сочинение песен включает некоторые нюансы, о которых тебе стоит знать, чтобы твоя композиция стала популярной и качественной, а не хитом-однодневкой:

1. Для того чтобы песня была более интересной, очень часто куплет и припев имеют разную гармоническую последовательность. Я думаю, что, когда ты искал её для того, чтобы поэкспериментировать с приложением Band-in-a-box, ты это заметил. Конечно, есть песни, в которых гармония и в куплете, и в припеве одна и та же, но тогда приходится играть различными красками голоса, чтобы композиция звучала интересно.

2. Не весь текст стихотворения может попасть в песню. Не бойся что-то убирать из него. У меня, например, в песне «Куришь» в первоначальном варианте вторая часть первого куплета полностью повторялась во втором. В окончательной версии мы с моим аранжировщиком решили убрать половину второго куплета. Получилась структура: «куплет + припев + ½ куплета + припев + проигрыш с гитарным соло + припев» — достаточно популярная у авторов.

3. Иногда в одну песню входят части разных стихотворений, так, например, получилось у меня в композиции «Город контрастов». Куплетами стали строфы одного, приёмы и фишки для твоего хита, 109-го стихотворения, а припевом — фрагмент другого. Тем самым я убила двух зайцев: благодаря тому, что в куплете и припеве разная ритмическая структура, у меня в итоге получилась «широкая песня», как отметил один музыкальный критик.

4. Музыкальная и эмоциональная кульминация, как правило, приходится на конец второй трети произведения. Именно там встречаются модуляции, бриджи, соло и максимальное включение всех инструментов, а также вписанные в аранжировку дополнительные партии вокала. Послушай внимательно «Лебединую верность» Евгения Мартынова, I Will Always Love You Уитни Хьюстон, Listen to Your Heart Roxette, «Времени нет» Натальи Подольской, It’s Raining Men Джери Холлиуэлл и др. Все кульминационные моменты происходят ровно на границе второй и третьей части произведения. Иногда кульминация состоит не только из соло и вокальной модуляции, а сразу из двух компонентов — и того и другого.

5. Разнообразь песню, включая в неё не только куплеты, припевы и бриджи с соло, а также такие, на первый взгляд, незначительные вставки, как интро, то есть вступление, аутро — заключение, прехорус — подготовка к припеву, постхорус — подготовка к следующему куплету, брек — пауза. Интро — короткое вступление перед первым куплетом, чаще всего звучат один или несколько инструментов.

• Прехорус — короткая предприпевная часть, своеобразная подготовка к припеву, в которой довольно часто происходит так называемая рифовая накачка, когда партия вокала и инструментов будто застревает на одной фразе, а потом случается музыкальный взрыв в припеве. Так у Арбениной в песне «этонемне».

• Постхорус может быть повторяющийся, так же как и прехорус. Только эта фраза находится после припева и является своего рода точкой музыкальной мысли припева и подготовкой слушателя к следующему куплету.

• Брек — пауза, возникающая чаще всего перед модуляцией.

• Музыкальная яма — приём, который используется в бриджах. Он заключается в том, что на несколько мгновений замолкают почти все инструменты, оставляя только фразы, спетые голосом, возможно, с аккордовой поддержкой с помощью гитар. Я сделала так в песне «Герои». Понятная чёткая ритмическая структура. Благодаря этому мы начинаем ходить, притоптывать или танцевать под музыку. У хитовых песен, как правило, строгий ритм без каких-либо внезапных изменений размера посередине, подобно произведениям Стравинского. Ритмическая составляющая популярной композиции призвана вызвать желание двигаться. Поэтому следует чётко продумывать партии ударных во время аранжировки. Да, ритм не должен быть однообразным, но должен быть логичным. У слушателя не должно возникать ощущения, что барабанщик играл и внезапно вспомнил, что секунду назад надо было ударить по другим барабанам.

7. Для того чтобы песня лучше воспринималась слушателем, рекомендую выбирать одно из двух: если в композиции сложная гармония, лучше остановиться на простом ритме и наоборот. Если ты хочешь, чтобы твой трек привлёк большую аудиторию, что-то надо упростить. Чередуй в песнях уровень сложности ритма и гармонии. Однако, чтобы композиция не звучала однообразно и не надоела слушателю, можно заменить несколько аккордов в родной её тональности на аккорды из одноимённой другой. Приём часто используется R&B-артистами. То есть если песня написана в до мажор (C major), можно взять аккорд 3-й или 4-й ступени из до минор. Так скажем, занять аккорд. Например, в последовательности I–III–IV–I вместо C-Em-F-C получится C-Eb-Fm-C.

