Foo Fighters и Nine Inch Nails поменялись барабанщиками

Рок-группа Foo Fighters через несколько месяцев после увольнения барабанщика Джоша Фриза взяла на его место Илана Рубина. С 2009 года Рубин гастролировал с индастриал-рок-группой Nine Inch Nails. Джош Фриз займёт его место в прежнем коллективе. Примечательно, что Фриз уже занимал место ударника в Nine Inch Nails с 2005 по 2009 год.

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На фото слева Джош Фриз, справа Илан Рубин.

Пока неясно, будет ли роль Илана Рубина в Foo Fighters постоянной или временной, сообщает Variety со ссылкой на неназванный источник. В октябре рокеры дадут концерты в Джакарте, Сингапуре и Мехико.

В прошлом Рубин играл на ударных в таких группах, как Angels & Airwaves и Paramore. В составе Nine Inch Nails он стал самым молодым членом Зала славы рок-н-ролла в 2020 году.

Джош Фриз барабанил во множестве коллективов, среди которых A Perfect Circle и Guns N' Roses. В мае 2025-го он объявил в социальных сетях об увольнении из Foo Fighters, где в последние несколько лет заменял Тейлора Хокинса после его смерти.

После своего ухода Фриз опубликовал комичный список 10 возможных причин, из-за которых его выгнали из группы.

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