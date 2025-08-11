K-pop-группа хочет записать совместную песню с исполнительницами «Сигма Боя»

K-pop-группа YOUNG POSSE во время своих российских гастролей заявила, что хотела бы записать совместную композицию с исполнительницами хита «Сигма Бой».

© 티비텐/CC BY 3.0

«Сейчас популярна песня «Сигма Бой», и мы бы с удовольствием записали совместный трек с авторами песни Марией Янковской и Betsy», — слова южнокорейских артисток передаёт ТАСС.

Представители Светланы Чертищевой (настоящее имя Betsy) сообщили «Газете.ru», что совместная песня с YOUNG POSSE возможна, но для этого они должны выйти с конкретным предложением.

«Мы пока не в курсе такого предложения [записать фит], нам не поступало. Но в целом за любые творческие и талантливые коллаборации», — сказали представители артистки.

Ранее «Рамблер» взял интервью у Betsy и её отца, композитора Михаила Чертищева.

«Живём в век самоиронии»: интервью c BETSY и её отцом Михаилом Чертищевым