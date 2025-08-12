Sombr анонсировал дебютный альбом I Barely Know Her

Американский 20-летний альт-поп-певец Sombr анонсировал свой дебютный альбом I Barely Know Her, который выйдет 22 августа на лейбле Warner Records и будет состоять из 10 треков. Шесть из них будут новыми, а четыре — ранее выпущенными синглами.

© Соцсети Sombr

Шейн Буз, он же Sombr, записал песни для релиза совместно с продюсером Тони Бергом, работавшим с Тейлор Свифт, Фиби Бриджерс и Boygenius, сообщает Variety.

Sombr стремительно набирает популярность в США: его хиты Back to Friends и Undressed завирусились в TikTok, а затем попали в чарт Billboard Hot 100. Back to Friends достигла 31-го места, а Undressed — 25-го. На зарубежных стримингах его композиции имеют десятки и сотни миллионов прослушиваний.

Sombr бросил школу, чтобы заниматься музыкой, когда выстрелил его хит Caroline в 2022 году. Осенью артист планирует отправиться в международный тур.

Так выглядит трек-лист его предстоящего альбома:

crushing 12 to 12 i wish i knew how to quit you back to friends canal street dime undressed come closer we never dated under the mat

