Николай Басков выпустил клип «Дай прикоснуться щекой»

Поп-певец Николай Басков выпустил клип на песню «Дай прикоснуться щекой». Трек на стихи Михаила Гуцериева и музыку Игоря Крутого вышел 15 августа.

Режиссёром клипа выступил режиссёр Евгений Курицын. В ролике показаны любовь и соперничество между творцом и его творением. Главные роли исполняют Николай Басков и модель Анастасия Азимова.

«При создании клипа мы шли от ощущения близости, прикосновений, о которых идёт речь в песне. На видео много красного: любовь, страсть, эмоции. Мы хотели создать атмосферу полного погружения, чтобы в какой-то момент зритель задумался о своей жизни, любви, проанализировал то, что именно для него представляет ценность», — передаёт слова Курицына InterMedia со ссылкой на пресс-службу Продюсерского центра Михаила Гуцериева.

