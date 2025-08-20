«Евровидение» в 2026 году пройдёт в Вене

Вена, столица Австрии, в третий раз примет «Евровидение» в 2026 году. По правилам конкурса он проводится в стране победителя прошлого соревнования. На «Евровидении-2025» лучшим оказался австрийский певец Йоханнес Питч (JJ) с песней Wasted love.

© Igor Golovniov/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

Полуфиналы юбилейного, 70-го конкурса состоятся 12 и 14 мая, а финал — 16 мая на арене «Винер-Штадтхалле», сообщается в пресс-релизе на официальном сайте «Евровидения». Материально-техническую часть будет обеспечивать австрийский национальный вещатель ORF.

Ранее Австрия проводила «Евровидение» в 1967 и 2015 годах.

