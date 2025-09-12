Андреа Бочелли даст концерт в Казахстане

Всемирно известный итальянский тенор Андреа Бочелли выступит 28 октября 2025 года на Almaty Arena в Алма-Ате в Казахстане. В репертуаре Бочелли уживаются классика и популярная музыка, он также является популяризатором оперы. Слушателей ждут хиты, арии и интерпретации певца.

© IMAGO/JB Autissier/globallookpress.com

Андреа Бочелли ослеп в 12 лет, но это не помешало ему построить успешную карьеру. Он уже более 30 лет на сцене. За это время было продано свыше 90 миллионов копий его альбомов, что делает его одним из самых успешных исполнителей в мире. В ходе своей карьеры он сотрудничал со множеством звёзд, среди которых Кристина Агилера, Стинг, Дженнифер Лопес, Дуа Липа, Стиви Уандер и многие другие.

