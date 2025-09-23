Сервис Звук назвал самые популярные треки соцсетей

Аналитики музыкального сервиса Звук собрали статистику по прослушиваниям вирусных песен из соцсетей и выделили шесть треков, чья популярность рекордно выросла. Трендовыми чаще становились старые песни, вышедшие в прошлые десятилетия. Зачастую динамика их показателей превосходит творчество современных коллег.

Данные собирались с марта по сентябрь 2025 года.

Больше всех в популярности прибавила песня «Один день» Татьяны Булановой, чьё количество прослушиваний выросло в 15 раз. Скачку способствовал концерт артистки на фестивале «Москва 2030», в ходе которого завирусились «энергосберегающие» движения её подтанцовки.

На втором месте оказалась композиция Олега Газманова «Загулял» 1994 года, её прослушивания подскочили в 11 раз. Этому способствовало августовское вирусное видео с репетиции артиста с фестиваля «Новая волна», где Газманов исполнил «танец коленей». Музыкант отреагировал на тренд, запустив флешмоб «Танцуй как Газманов».

На третьей строчке расположился хит Филиппа Киркорова «Я эту жизнь тебе отдам», чьи прослушивания увеличились в семь раз. Композиция вышла 20 лет назад, а сейчас под неё снимают пародийные ролики с расставаниями, романтические видео и ностальгические клипы. Юные пользователи даже приняли песню за новый релиз.

Среди перспективных артистов лучше всех себя показала композиция рэперов ICEGERGERT и SKY RAE «Наследство», прослушивание которой выросло в семь раз. Релиз состоялся 25 апреля. Под строчку «знаю, ты хочешь прикоснуться к нам, но у тебя не получится» блогеры снимали мотивационные ролики с тренировками и сравнивали себя в разные периоды жизни. Затем завирусилась уже фраза «mommy знает, что я псих».

Популярность трека группы «Блестящие» «Там, только там» подскочила в три раза. Его пики прослушиваний приходятся исключительно на субботы. Этому способствовал техно-ремикс на песню от MAFU и Mr.Pinky. Под него пользователи снимают видео в стиле нулевых и с эффектом старой камеры.

Наиболее стабильный рост у песни Вани Дмитриенко «Шёлк». Композиция вышла 18 июля, с тех пор её прослушивания увеличились в три раза и продолжают расти.

«Ностальгия по поп-культуре нулевых и девяностых стала мощным драйвером для возвращения старых хитов. При этом композиции артистов прошлых десятилетий демонстрируют более взрывной рост (в среднем более чем в 10 раз), чем треки современных исполнителей (в 5,5 раза). Простая хореография и цепляющие припевы делают такие композиции особенно вирусными», — отметила директор по работе с артистами музыкального сервиса Звук Катя Комиссарова.

