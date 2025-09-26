Киркоров назвал главные проблемы «Интервидения-2025»

Поп-певец Филипп Киркоров заявил, что участники международного конкурса «Интервидение-2025» выступили со слабыми песнями.

Король отечественной эстрады поделился своим видением, как можно было бы улучшить мероприятие. В первую очередь Киркоров бы изменил правила и сделал бы зрительское голосование, чтобы повысить интригу. Победитель «Интервидения-2025» выбирался только через голоса жюри.

«Потом я бы, конечно, внедрил в состав подготовительного комитета специальный отдел, который бы занимался подбором репертуара, потому что, на мой взгляд, песни были слабые. И конечно, уделил бы больше внимания постановочным номерам, потому что их было всего несколько», — отметил Киркоров, его слова передаёт Telegram-канал «Звездач».

Певец также объяснил, что его статус не позволил ему присутствовать на «Интервидении» в качестве зрителя. По заверению артиста, имей он отношение к конкурсу, тогда бы пришёл.

Победу на «Интервидении-2025» одержал вьетнамский певец Дык Фук, выигравший хрустальный кубок и 30 миллионов рублей.

