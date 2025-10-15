Рэпер Icegergert готовит трек с Бастой и мини-альбом с Гуфом

Рэпер Icegergert стал гостем шоу «Я так слышу», где рассказал о ближайших планах, среди которых совместный проект с Василием Вакуленко, а также мини-альбом с Гуфом.

© Страница Icegergert в VK

Пока нет информации, в какой из своих ипостасей будет задействован Вакуленко — как Баста или N1nt3nd0. По словам Icegergert, работа над композицией близится к финишу.

После этого артист планирует выпустить мини-альбом с Гуфом, который готов на 60%. Дата выхода намечена после осени. Также в ближайшие полгода Icegergert хочет выпустить второй совместный трек с рэпером Kizaru.

Помимо этого, Icegergert ведёт работу над сольным альбомом «Глаз Бога», в котором должны принять участие Boulevard Depo, Obladaet, Jeembo, Friendly Thug 52 NGG и Alblak 52.

