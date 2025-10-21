Американский рэпер Gucci Mane впервые выступит в Москве

Американский рэпер Gucci Mane выступит в Москве 13 декабря в МТС Live Холл. Это будет его первый визит в Россию. Ожидается, что артист исполнит такие хиты, как Lemonade, Rumors, Icy и Wake Up In The Sky.

© Daniel DeSlover/globallookpress.com

О концерте артиста сообщает «Афиша Daily» со ссылкой на организаторов.

Gucci Mane стал важным персонажем для развития трэпа, поджанра хип-хопа с мрачной и агрессивной атмосферой, который часто затрагивает темы бедности, насилия и уличной жизни. Его дебютный альбом Trap House сразу выделил его среди коллег. Артист неоднократно имел проблемы с законом, не раз был арестован и сидел в тюрьме, в том числе за нападения на людей и незаконное хранение оружия.

После двух лет за решёткой Gucci Mane вышел на свободу в 2016 году изменившимся человеком — похудевшим, более осознанным и ратующим за ментальное здоровье. Резкие перемены в артисте даже породили конспирологические теории среди фанатов, что его место мог занять клон.

