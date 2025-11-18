Киркорова не будет на новогодних концертах

Глава «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» Виталий Бородин в своём Telegram-канале сообщил, что Филипп Киркоров отказался от новогодних корпоративов. Причина такого решения народного артиста России неизвестна.

© Соцсети Филиппа Киркорова

«Киркоров не примет участие в новогодних корпоративах и выступлениях. Таким образом, праздничные мероприятия пройдут без его участия», — сообщил Бородин.

Ни Киркоров, ни его представители пока не давали официальных комментариев. Бородин также не раскрывал свой источник.

