Названы самые востребованные артисты в России

Люся Чеботина, Ваня Дмитриенко и рэпер Macan стали наиболее востребованными артистами в России, согласно исследованию онлайн-кинотеатра Kion и сервиса МТС Музыка. Они популярны среди 36% опрошенных. Исследование показало, что большинство предпочитает слушать новые треки 2020-х, независимо от пола, возраста и региона. Лишь респонденты 56–65 лет отдавали предпочтение музыке 1980-х.

Опрос показал, что респонденты приветствуют тренд на ретромузыку. Хоть слушатели и чаще отдают предпочтение современным трекам, любимыми они называют композиции из 1990-х.

В небольших населённых пунктах на 100–250 тысяч человек пользуются спросом песни 1960–2020-х, в то время как в больших городах чаще в почёте музыка из 1990-х. При этом население в Санкт-Петербурге неровно дышит к композициям 1970-х.

Самыми популярными молодыми исполнителями оказались Ваня Дмитриенко, Люся Чеботина, Женя Трофимов, Jony и Macan, востребованный в возрастной категории от 16 до 24 лет. Среди звёзд постарше респонденты выделили Михаила Шуфутинского, Валерия Кипелова и Татьяну Буланову.

Главным источником новой музыки для респондентов стали стриминги. Исключение: люди в возрасте 46–65 лет и жители малых городов, которые в большей мере полагаются на радио.

Большинство респондентов отметили ритмичность, мелодичность, эмоциональность и смысл текстов как главное в музыке.

