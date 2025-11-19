Материал создан совместно соSberZvuk

«Иванушки» готовы принять ушедших от Булановой танцоров

Николай Долгин

Кирилл Туриченко из «Иванушек» заявил, что группа готова принять ушедших от заслуженной артистки России Татьяны Булановой «энергосберегающих» танцоров.

© Andrey Titov/Business Online/www.globallookpress.com

«Знаете, это как хорошая русская изба — мы принимаем всех обездоленных артистов и талантливых людей. Все приходите к „Иванушкам“! Мы примем, у нас большая сцена», — заявил Туриченко. Его слова передаёт Пятый канал. 28, 29 и 30 ноября «Иванушки» должны отыграть большие юбилейные концерты «30 солнечных лет» в Москве на Live Арене.

Андрей Григорьев-Апполонов вспомнил историю, как он звонил Булановой и выражал восхищение её танцорами, которые выступали на его дне рождения. В скором времени после этого завирусилось видео с незамысловатыми движениями подтанцовки на одном из концертов Булановой. Григорьев-Апполонов уже тогда призывал свою коллегу поднять танцорам зарплату в два раза. Артистка сказала, что подумает над этим.

17 ноября Татьяна Буланова заявила о предательстве своих танцоров Максима и Алёны Алалыкиных. Танцоры в свою очередь обвиняют нового директора певицы в применении физической силы.

