«Иванушки» готовы принять ушедших от Булановой танцоров

Кирилл Туриченко из «Иванушек» заявил, что группа готова принять ушедших от заслуженной артистки России Татьяны Булановой «энергосберегающих» танцоров.

© Andrey Titov/Business Online/www.globallookpress.com

«Знаете, это как хорошая русская изба — мы принимаем всех обездоленных артистов и талантливых людей. Все приходите к „Иванушкам“! Мы примем, у нас большая сцена», — заявил Туриченко. Его слова передаёт Пятый канал. 28, 29 и 30 ноября «Иванушки» должны отыграть большие юбилейные концерты «30 солнечных лет» в Москве на Live Арене.

Андрей Григорьев-Апполонов вспомнил историю, как он звонил Булановой и выражал восхищение её танцорами, которые выступали на его дне рождения. В скором времени после этого завирусилось видео с незамысловатыми движениями подтанцовки на одном из концертов Булановой. Григорьев-Апполонов уже тогда призывал свою коллегу поднять танцорам зарплату в два раза. Артистка сказала, что подумает над этим.

17 ноября Татьяна Буланова заявила о предательстве своих танцоров Максима и Алёны Алалыкиных. Танцоры в свою очередь обвиняют нового директора певицы в применении физической силы.

Татьяна Буланова заявила о предательстве её танцоров, ставших героями мемов