Будущий зять правителя Дубая даст рэп-концерт в России

Американский рэпер French Montana даст концерт в Москве 23 апреля на VK Stadium. Артист помолвлен с принцессой Дубая Махрой Аль-Мактум с августа 2025 года. Неизвестно, приедет ли она вместе с ним.

© Jeremy Smith/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

French Montana должен представить свои главные хиты: Unforgettable, Wish U Well и другие. О концерте French Montana сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на агентство Say Agency.

French Montana имеет марокканские корни, свой путь в индустрии он начинал как батл-рэпер. Пик его популярности пришелся на 2010-е годы. Артист трижды номинировался на престижную премию «Грэмми». French Montana сотрудничал с такими фигурами, как Rick Ross и Max B, а также сам занимается продюсированием.

