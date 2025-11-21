Иван Золо возглавил мировой чарт Genius с треком «Баобаб»

Российский блогер и артист Иван Золо 20 ноября занял верхнюю строчку суточного чарта Genius с треком «Баобаб». Genius – это популярная американская сетевая база данных с текстами песен, а также их пользовательскими интерпретациями.

© Соцсети Ивана Золо

На момент публикации текст «Баобаба» посмотрели 200 тысяч раз. Золо удалось даже опередить Тейлор Свифт и её композицию The Fate of Ophelia.

«Баобаб» вышел в октябре 2025 года и завирусился в соцсетях. Под трек пользователи снимают танцевальные видео. Слушателей привлекает заедающая мелодия, а также своеобразная лирика. В тексте Золо проводит поэтические метафоры между баобабом и брагой, собакой, бумагой и макакой.

Ранее в топ чарта Genius удавалось попадать таким артистам, как Gone.Fludd, Макс Корж и Big Baby Tape.

