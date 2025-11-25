Лиса из Blackpink появится в популярной видеоигре

Лиса из K-pop-группы Blackpink станет хедлайнером популярной видеоигры Fortnite Festival. 12-й сезон стартует 29 ноября. Лиса даст виртуальный концерт, а на разогреве у неё выступит игровой персонаж Мелоди Марс.

© Fortnite

Игрокам также будет доступен новый набор предметов, вдохновлённых Лисой, включая наряд по мотивам её клипа Rockstar. Rockstar, FUTW (Vixi Solo Version) и New Woman также будут доступны в качестве внутриигровых треков. Об этом сообщается на официальном сайте игры.

В прошлом хедлайнерами Fortnite Festival становились такие артисты, как Gorillaz, The Weeknd, Леди Гага, Билли Айлиш, Снуп Догг, Бруно Марс, Сабрина Карпентер и другие.

В 2025 году Лиса выпустила сольный альбом Alter Ego и дебютировала в качестве актрисы в третьем сезоне сериала «Белый лотос». Она также выступала на фестивале Coachella. В составе Blackpink она съездила в стадионной тур, который прошёл по всей Северной Америке в начале лета.

Fortnite Festival — это онлайн-ритм-игра, где пользователи могут воспроизводить музыкальные хиты.

Лиса из BLACKPINK представила короткометражный фильм на песню Dream