67% российских музыкантов используют ИИ

67% российских артистов используют нейросети для создания обложек, рекламных креативов, текстов песен и инструментальных партий. Искусственный интеллект помогает экономить средства, упрощает рутинные задачи и открывает возможности для начинающих исполнителей. Среди недостатков пользователи отмечают шаблонность, ошибки в генерации и некорректные результаты.

72% респондентов положительно или нейтрально относятся к применению нейросетей в музыке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследовании сервиса для артистов Bandlink. Большинство считает, что ИИ должен лишь помогать, а не полностью заменять автора.

61% опрошенных музыкантов освоили нейросети за последний год.

26% артистов пишут с помощью ИИ инструменталы и тексты песен. 21% респондентов использует искусственный интеллект для аналитики творчества, 20% генерируют пресс-релизы и тексты для соцсетей, 11% просят нейросеть составить план продвижения. Ещё 6% составляют таким образом расписание и график релизов.

43% артистов использует ИИ в каждом или большинстве проектов, в то время как остальные ситуативно. В основном респонденты пользуются ChatGPT, Алисой AI, Midjourney, Шедеврумом, DeepSeek, а также Suno AI для создания аранжировок.

