Гуф на прощальном концерте исполнил самый ненавидимый трек вместе с Тимати

Рэперы Гуф и Тимати исполнили на концерте их совместный трек «Москва», клип на который в 2019 году поставил антирекорд по отметкам «Не нравится». Ролик получил более миллиона негативных реакций, после чего артисты его удалили.

Рэперы исполнили трек в рамках трёхдневного прощального концерта Гуфа на «ЦСКА Арене». Об этом сообщает Peopletalk.

Клип на песню «Москва» был раскритикован пользователями, посчитавшими его заказным и неискренним. За два дня видео получило всего лишь 57 тысяч отметок «Нравится» против миллиона «Не нравится». Ролик попал в топ-50 самых задизлайканных видео в мире на платформе YouTube.

