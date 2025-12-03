«Изнасилуй меня»: строчка из песни Долиной шокировала слушателей

Блогер и художница Лилу Рами нашла в песне «Ревнуй» артистки Ларисы Долиной строчку с призывом к изнасилованию. Композиция вошла в альбом «Прощай... Нет, до свидания» 1996 года. Рами опубликовала пост об этом в своей соцсети.

© Соцсети Ларисы Долиной

Блогер выложила отрывок из клипа на песню «Ревнуй». В ролике сыграли сама Долина и актёр Дмитрий Певцов.

«Ты меня не ревнуешь, мой милый, а без ревности нету любви. Накричи на меня, изнасилуй, просто дурой меня назови» — с таких слов начинается композиция.

Лилу Рами отметила, что выступает против романтизации сексуального насилия. «Я вроде в шоке, а вроде и неудивительно, учитывая, что она у нас теперь королева кринжа», — написала блогер. Подписчики были поражены, что песня на самом деле исполняется Долиной.

Ранее Лариса Долина столкнулась с отменой в результате скандала с продажей своей квартиры. Летом 2024 года певица продала свою элитную квартиру в Хамовниках за 112 миллионов рублей, но затем отсудила её обратно. Долина заявила, что действовала по указке мошенников, которым и передала деньги. При этом покупательница Полина Лурье осталась и без квартиры, и без уплаченных денег. Подобную схему прозвали «эффектом Долиной».

Первая на Бродвее и жертва аферистов: подвиги и провалы Ларисы Долиной