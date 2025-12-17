Валерия объяснила феномен своей популярности у молодёжи

Народная артистка России Валерия рассказала, что пользуется популярностью у зумеров благодаря песне «Маленький самолёт». Фанаты певицы снимают ролики в соцсетях под её песни.

«Песня "Маленький самолёт" залетела два года назад. На неё стали сниматься рилсы всякие. Это было настолько ощутимо, что мы даже вновь вернули её в программу, хотя песне много лет. Хитов спето такое количество, что они просто не умещаются в рамках одного концерта. Очень многие молодые артисты хотят сделать ремиксы. В этом году у меня большое количество разных ремейков и каверов», — рассказала Валерия «Абзацу».

Осенью 2025 года Валерия выпустила новую клубную версию «Маленького самолёта» совместно с артистами Травма и Lida.

