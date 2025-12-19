Глюкоза поцапалась с «Серебром»

Группа «Серебро» выпустила 19 декабря кавер на песню «Снег идёт» из старого репертуара Глюкозы. Песню для певицы написал композитор Максим Фадеев, который также продюсирует нынешний состав «Серебра». Глюкоза высказала неодобрение, что артистки обратились к её творчеству, после чего получила жёсткий ответ.

В соцсетях Наталья Ионова, она же Глюкоза, обратилась к группе: «“Серебро”, есть у вас другие треки, кроме моих?»

От солисток «Серебра» последовала не менее колкая реакция: «Наташа Ионова, а у тебя своих треков нет, есть только хиты Макса. А ещё знаем, что в этих хитах даже нет твоего голоса. Под кайфом иногда, видимо, кажется, что это — ТВОЁ творчество».

