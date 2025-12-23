Известная певица стала наставницей «Голоса»

Поп-певица Анна Асти присоединилась к наставникам 14-го сезона музыкального шоу «Голос».

© Соцсети Anna Asti

«Я с трепетом и вдохновением подхожу к этой роли: для меня важно не только услышать, но и почувствовать каждого участника, и именно сейчас я вижу в себе силы быть проводником для других талантливейших музыкантов. Счастлива получить возможность поддержать молодых артистов на их творческом пути и вместе с ними пережить эту удивительную музыкальную историю», — поделилась Анна Асти. Её слова передаёт «Газета.ру» со ссылкой на пресс-службу Первого канала.

Ильдар Абразаков также выступит в качестве наставника. Владимир Пресняков и Пелагея вновь вернутся в шоу. Яна Чурикова вновь будет ведущей.

Судьбоносная встреча в караоке и сломанные зубы: секреты ANNA ASTI