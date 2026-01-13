Объявлена дата премьеры 14-го сезона телешоу «Голос»

Первый канал объявил день премьеры 14-го сезона телеконкурса «Голос». Проект выйдет в эфир в 21:45 в пятницу 23 января и впоследствии будет транслироваться раз в неделю в то же время. Наставниками нового сезона стали певицы Anna Asti и Пелагея, музыкант Владимир Пресняков и оперный исполнитель Ильдар Абдразаков.

© Евгений Одиноков/РИА Новости

14-й сезон начнётся со слепых прослушиваний. Участие в этом этапе приняли 108 участников из России, Узбекистана, Армении, Болгарии, Нигерии и других стран. На этом этапе певцы, прошедшие предварительный кастинг, исполняют одну песню перед судьями. Потенциальные наставники сидят к конкурсантам спиной, но могут нажать на кнопку перед собой и развернуться к артисту лицом. Это означает, что судья готов взять участника в свою команду. Каждый наставник может пригласить не больше 12 человек.

После слепых прослушиваний начинаются этапы с выбыванием участников. Имя финалиста станет известно в конце апреля.

Для Anna Asti и Ильдара Абдразакова сезон станет дебютным: музыканты впервые займут судейские кресла. Владимир Пресняков становился наставником с 11-го по 13-й сезон, а Пелагея и вовсе входила в число самых первых судей проекта. Об этом напоминает InterMedia.

