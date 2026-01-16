Стало известно, кто напишет музыку для сериала «Гарри Поттер»

Композитор Ханс Циммер и его коллектив Bleeding Fingers займутся созданием саундтрека для нового сериала HBO «Гарри Поттер». Работа над музыкой уже началась.

© Panama Pictures/globallookpress.com

Циммер, известный по саундтрекам к фильмам «Король Лев», «Интерстеллар» и «Начало», вместе с коллегами Карой Талве и Андзе Розманом приступил к работе над музыкальным сопровождением, как сообщает Deadline. Композитор отметил, что для него большая честь присоединиться к проекту такого масштаба и продолжить музыкальное наследие, созданное Джоном Уильямсом, Патриком Дойлом, Николасом Хупером и Александром Деспла.

В новом сериале, который станет перезапуском франшизы по книгам Джоан Роулинг, задействованы такие актёры, как Папа Эссиеду, Джон Литгоу и Джанет Мактир.

Сценаристом и исполнительным продюсером выступает Франческа Гарднер. Марк Майлод станет исполнительным продюсером и режиссёром нескольких эпизодов.

