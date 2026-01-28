Известный рэпер выложил трейлер фильма о себе в стиле ужастика

Российский рэпер Элджей выложил в своём Telegram-канале ролик предстоящего документального фильма о себе. Дата выхода ленты неизвестна.

© Соцсети Элджея

Элджей не любит давать интервью, поэтому фильм позволит поклонникам лучше с ним познакомиться. Работа над картиной ещё ведётся. Ролик смонтирован в стиле триллеров и ужастиков со зловещей фоновой музыкой, холодным и тёмным визуальным рядом и резкими переходами. В видео используются кадры из детства артиста и его выступлений.

Рэпер Элджей — это сценический псевдоним Алексея Узенюка, российского хип-хоп-исполнителя, родившегося 9 июля 1994 года в Новосибирске. Широкую известность получил благодаря хиту «Розовое вино», записанному совместно с Feduk. Элджей известен своим эксцентричным стилем, включающим белые линзы и яркие образы. Артист экспериментирует с жанрами, сочетая рэп, поп и электронную музыку.

Топ-10 лучших рэперов России из старой и новой школы