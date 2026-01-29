Канье Уэст перенёс дату выхода нового альбома

Американский рэпер Ye, ранее известный как Канье Уэст, представит свой новый альбом Bully 20 марта. Ранее релиз был намечен на 30 января, но был отложен после публичных извинений артиста за его антисемитские высказывания.

Пластинка станет 12-й в дискографии Уэста и выйдет в сотрудничестве с независимой музыкальной компанией Gamma. Работа над Bully началась более трёх лет назад. В марте 2025 года артист даже выпустил короткометражный фильм, снятый Хайпом Уильямсом, в котором снялся его сын Сэйнт Уэст.

Bully был завершён до публикации извинений Ye в The Wall Street Journal, сообщает Rolling Stone. В этом обращении артист в форме открытого письма на целую страницу извинился за свои высказывания, в том числе антисемитские, а также за другие спорные заявления. Он также затронул тему своего диагноза биполярного расстройства.

В пресс-релизе говорится, что Bully отражает внутренние переживания Ye, связанные с раскаянием, воспоминаниями, эго, верой и последствиями. При этом отмечается, что альбом не является извинением или попыткой реабилитации, а скорее способом рассказать свою историю через музыку.

