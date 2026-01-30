Трёхкратный обладатель «Грэмми» отменил концерты в России

Рэпер T.I., известный как один из пионеров трэп-музыки, сообщил об отмене своих выступлений в России, которые должны были пройти в феврале 2025 года. Об этом стало известно из сообщения организаторов Say Agency, которые занимались подготовкой его концертов в Москве и Санкт-Петербурге.

© Jason LaVeris/Getty Images

Артист объяснил своё решение личными обстоятельствами, которые помешали ему приехать в Россию. Все, кто приобрёл билеты на его концерты, смогут вернуть их по месту покупки и получить полную стоимость обратно.

В своём обращении к российским поклонникам T.I. выразил сожаление по поводу отмены концертов и пообещал сделать всё возможное, чтобы перенести их на другое время. «Привет всем моим друзьям и фанатам в России. Как бы сильно я ни хотел приехать, чтобы повеселиться со всеми вами в феврале, я не смогу этого сделать из-за обстоятельств, не зависящих от меня. Но мы делаем всё возможное, чтобы перенести [концерты]. И я не могу дождаться встречи с вами, ребята, и круто провести время. Поэтому мира, любви и моё уважение, ребята!» — сказал рэпер. Об этом сообщает «Афиша Daily».

Изначально концерты T.I. должны были пройти 6 февраля в московском «МТС Live Холле» и 8 февраля в петербургском СК «Юбилейный». T.I. считается одной из ключевых фигур южного рэпа и одним из основателей трэп-музыки. Его альбом Trap Muzik 2003 года стал культовым, а за свою карьеру он получил три премии «Грэмми» и записал такие хиты, как What You Know, Whatever You Like, Live Your Life с Рианной и Dead and Gone с Джастином Тимберлейком.

«Чувствую себя в Москве как дома»: как прошёл концерт Джейсона Деруло