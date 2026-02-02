Названы победители престижной американской премии

В Лос-Анджелесе состоялась 68-я церемония вручения музыкальной премии «Грэмми», трансляция которой велась на YouTube. Главный приз за лучший альбом получил пуэрто-риканский артист Bad Bunny, настоящее имя которого Бенито Антонио Мартинес Окасио, за релиз Debí Tirar Más Fotos.

© Matt Winkelmeyer/Getty Images

В номинации «Запись года» победил совместный трек Кендрика Ламара и SZA под названием Luther, а песней года стала Wildflower в исполнении Билли Айлиш. В других категориях также были отмечены значимые исполнители. Кендрик Ламар получил награду за лучший рэп-альбом с работой GNX, а Оливия Дин была признана лучшим новым исполнителем. Лучшим урбан-альбомом также был признан Debí Tirar Más Fotos от Bad Bunny. В жанре кантри отметили альбом Beautifully Broken от Jelly Roll, а в поп-музыке награду за лучший вокальный альбом получила Леди Гага за Mayhem. В номинации «Лучшее сольное поп-исполнение» победила Лола Янг с треком Messy.

