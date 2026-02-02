Вышел трейлер фильма о короле поп-музыки

Киностудия Lionsgate выпустила полноценный трейлер биографической картины «Майкл», посвящённой жизни и творчеству Майкла Джексона. Премьера фильма запланирована на 24 апреля.

© Lionsgate

Главную роль в фильме исполнил племянник короля поп-музыки Джаафар Джексон. В трейлере, который длится две минуты шестнадцать секунд, он предстаёт в образе своего знаменитого дяди, демонстрируя вокальные и танцевальные номера, а также путь к мировой славе.

Режиссёром проекта выступил Антуан Фукуа. В актёрский состав также вошли Майлз Теллер, сыгравший юриста и советника Джексона Джона Бранку, Колман Доминго в роли отца артиста Джо Джексона, Ниа Лонг в образе матери Кэтрин Джексон, Джессика Сула, исполнившая роль сестры ЛаТойи Джексон, Лоренц Тейт в роли основателя лейбла Motown Records Берри Горди, Лора Харриер, сыгравшая музыкального продюсера Сюзанну де Пассе, и Кэт Грэм в образе Дианы Росс.

Картина выйдет в кинотеатрах 24 апреля. Вокруг проекта ходило немало слухов о возможных переносах и задержках, однако дата релиза остаётся неизменной. Синопсис и трейлер не раскрывают, будет ли в фильме затронута тема скандалов, сопровождавших Джексона в последние годы жизни.

Выход трейлера совпал с анонсом британского документального фильма «Майкл Джексон: Суд», в котором будут представлены ранее не публиковавшиеся аудиозаписи артиста, где он делится своими мыслями о детях.

В официальном описании фильма говорится, что «Майкл» расскажет историю жизни Майкла Джексона за пределами сцены. Лента проследит путь артиста от первых шагов в составе группы The Jackson Five до превращения в одного из самых влиятельных исполнителей в истории музыки. Зрители увидят не только закулисную жизнь артиста, но и его знаковые выступления, ставшие частью мировой музыкальной культуры.

