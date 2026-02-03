«Меня гнобили»: Бузова сделала откровенное признание

Певица Ольга Бузова призналась, что в начале её музыкального пути многие не воспринимали её всерьёз. Артистка поделилась этим на премьере фильма «Равиоли Оли», где она дебютировала в кино в главной роли.

© Алексей Майшев/РИА Новости

По словам Бузовой, она сталкивалась с недоверием и критикой, но именно поддержка фанатов помогла ей преодолеть сложности.

«Меня гнобили, не верили. <…> Но эти люди дали мне эти крылья. Ваша любовь, ваши видео под мои песни, ваши аплодисменты на каждом концерте. Всегда меня ставят в самый конец, чтобы люди, мои люди, дождались и знали, что Олечка в любом случае приедет», — отметила Бузова. Её слова передаёт Пятый канал.

Певица подчеркнула, что благодарна своей аудитории за внимание и веру в неё. Именно благодаря этой поддержке её музыкальная карьера сложилась успешно.

В новой комедии «Равиоли Оли», которая выйдет 5 февраля, Ольга Бузова исполнила роль самой себя. По сюжету её героиня сталкивается с обманом и финансовыми потерями, когда её возлюбленный-мошенник убеждает её вложиться в пельменный завод.

В фильме задействованы Владимир Яглыч, Вольфганг Черни, Максим Лагашкин, Ева Смирнова, Марина Федункив и Эвелина Блёданс.

