Оголившаяся на «Грэмми» певица появится в видеоигре

Певица Чаппелл Рон, обладательница премии «Грэмми», станет новым персонажем в 13-м сезоне музыкального режима Festival в Fortnite.

Компания Epic Games анонсировала появление специальных косметических предметов с 5 февраля. Год назад артистка сообщила, что играет в Fortnite на приставке Nintendo Switch. Тогда же она обратилась к авторам с просьбой создать для неё скин.

В Fortnite введут костюм Чаппелл Рон на основе одного из её сценических образов с ковбойской шляпой и звёздами. Он будет доступен при покупке Heartcore Music Pass. В комплект также войдут музыкальный трек Pink Pony Club, тематический бэкблинг (украшение персонажа) и инструменты.

Помимо этого, в обновление за отдельные деньги войдёт образ Roan of Arc. Костюм создан по мотивам доспехов Рон на выступлении на VMA 2024 года. Также пользователи смогут докупить дополнительный комплект с пылающим мечом-киркой и особой эмоцией.

Ранее в Fortnite Festival появлялись такие звёзды, как Билли Айлиш, Леди Гага, Сабрина Карпентер, The Weeknd и Metallica.

