Куртукова объяснила всплеск популярности народной музыки

Певица Татьяна Куртукова, прославившаяся в 2024 году с фолк-хитом «Матушка», объяснила, почему слушатели вновь обращаются к народной музыке.

«Каждому временами нужна опора. Чувство безопасности и принадлежности к чему-то большему. Это проще всего найти в своих корнях, национальной культуре», — своим мнением артистка поделилась в интервью с РИА Новости.

При этом Куртукова выразила мысль, что влияние и значение музыки на жизнь людей сильно переоценивается. Певица также подчеркнула, что её выбор жанра был не сознательным решением, а естественным откликом на звучание, которое ей близко.

Куртукова исполняет песни в жанре поп-фолк и народном стиле, сочетая традиционные мотивы с современной аранжировкой.

